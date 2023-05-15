Власти Грузии разрешили «Азимуту» летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая. На очереди еще пять авиакомпаний

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на полеты из России с 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.
«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это Azimuth Airlines, которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая», — сказал он (цитата по ТАСС).
Давиташвили уточнил, что это будут чартерные полеты. Пока выдано разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси. «Азимут» планирует выполнять семь рейсов в неделю в столицу Грузии, уточняют РИА Новости со ссылкой на грузинского авиарегулятора.
На сайте «Азимута» рейсов в Тбилиси пока не появилось. В контакт-центре компании сообщили, что не располагают информацией о дате старта продаж билетов и самих перелетов и посоветовали обновлять сайт. «Фонтанка» также направила запрос в пресс-службу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Сообщалось, что авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways могут отправить первые самолеты между Грузией и Россией уже на этой неделе.
По словам Гиви Давиташвили, всего авиационные власти Грузии рассматривают пять заявок от авиакомпаний, среди них одна грузинская. Перевозчики хотят летать из других городов России, а также не только в грузинскую столицу, но и в Батуми и Кутаиси.