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    РБК: полеты в Грузию могут быть возобновлены уже на следующей неделе

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    Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways намерены отправить первые самолеты между Грузией и Россией на следующей неделе. Осталось «соблюсти последние формальности».

    О намерениях двух авиакомпаний пишет РБК 13 мая. «Азимут» может отправить первый самолет из Москвы в Тбилиси уже 16 мая, грузинский перевозчик нацелен на 18-е.

    «Азимут» будет летать на Superjet, так как на эти самолеты не распространяются санкции.

    О рейсах уже уведомлен аэропорт Тбилиси.

    Также летать в Грузию планирует авиакомпания RedWings.

    Запрет на полеты в Грузию после почти четырехлетнего перерыва был снят президентом Путиным 10 мая. Грузинский лидер назвала решение провокацией, парламент поддержал возобновление авиаперевозок.

    Подробнее в материале «Фонтанки».

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