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    Рейс в Тбилиси отправляется... Или нет. Всё об открытии авиасообщения с Грузией

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    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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    Россияне скоро снова могут начать напрямую летать в Тбилиси. Это указ Владимира Путина. Но пока туристы увлеченно смотрят отели, а операторы и авиакомпании аккуратно говорят о турах и перелетах, из самой Грузии традиционно для последних лет звучат разнонаправленные заявления. «Фонтанка» собрала всё, что известно к этому часу.

    Российские авиакомпании вновь могут осуществлять прямые полеты в Грузию, а туроператоры — продавать в республику туры, следует из указа Владимира Путина. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено летом 2019 года. Такое решение Москва приняла тогда после начала антироссийских протестов в Тбилиси. МИД России отменил и рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, действовавшую с 21 июня 2019 года.

    В качестве бонуса и граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Въезд в страну разрешен с дипломатическими, служебными, частными, туристическими и гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения, сообщили в МИД России.

    В Минтрансе уточнили, что россияне могут рассчитывать как минимум на ежедневные рейсы из Москвы на «Суперджетах». «В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — говорится в заявлении ведомства.

    Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что операторы готовы начать продажи туров через две-три недели после открытия прямых рейсов. И, по оценке Ассоциации туроператоров, первые рейсы могут появиться уже до конца мая. Авиакомпания Red Wings выразила интерес к работе на маршруте в Тбилиси и ждет допуска к полетам.

    В пресс-службе «Интуриста» сообщили РБК, что если открытие авиасообщения фактически состоится, то Грузия станет самым популярным выездным направлением среди стран на постсоветском пространстве и среди всех стран Закавказья, как это было в прежние времена. Россияне с удовольствием будут ездить не только в Тбилиси, но и в экскурсионные туры с посещением Кахетии и винных регионов. Спрос — число поисковых запросов на перелеты и бронирование отелей в Грузии после новостей о возобновлении авиасообщения вырос в семь раз, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса «Яндекс.Путешествия».

    Кроме того, открытие рейсов в Тбилиси — это хорошая новость не только для любителей хачапури и грузинского гостеприимства. Это еще один стыковочный хаб для полетов в страны, с которыми нет прямого авиасообщения, наравне с Ереваном или Стамбулом. Главный редактор агентства Aviaport Олег Пантелеев в комментарии «Ведомостям» отметил, что из столицы Грузии можно, например, сейчас улететь прямыми рейсами в Мюнхен или Париж.

    Подпортила общую радужную картину только первая реакция грузинских политиков. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в запрещенной соцсети обратилась к правящей партии страны с просьбой назначить заседание совбеза. И начать заседание она хотела бы с введения для россиян трехмесячного визового режима (сейчас, напомним, виза в Грузию для туристической поездки в страну россиянам не нужна). «Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы», — написала она.

    Впрочем, желания Зурабишвили не обязательно ведут к принятию решений, поскольку Грузия с 2018 года — это парламентская республика, и вся исполнительная власть в стране сосредоточена в руках правительства. А это правительство высказывается в прямо противоположном ключе.

    Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил журналистам, что он приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики. А заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию.

    «Мы хотим четко заявить о том, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания и ни одно судно, которое находится под санкциями», — сообщила Мариам Квривишвили.

    И добавила, что решение об отмене визового режима для миллиона граждан Грузии, проживающих в России, — это хорошие новости, и оно будет содействовать их путешествиям, укреплению связи с родиной и, конечно же, сделает более легкой их связь с членами семьи.

    Много россиян живут теперь и в самой Грузии. В 2022 году, по информации МВД Грузии, в страну въехало почти 1,5 миллиона граждан России. Остались жить — десятки тысяч.

    Как пишет РБК, граждане России в 2022 году заняли первое место по числу переехавших в Грузию — из 180 тысяч мигрантов больше 62 тысяч это россияне. А общий объем средств россиян в местных банках приближается к миллиарду долларов, отмечал Банк Грузии.

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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