RedWings рассказал, на каких условиях и из каких городов он начнет в ближайшее время полеты в Грузию

Авиакомпания RedWings готова начать полеты в Грузию при наличии допусков на выполнение рейсов в этом направлении. Об этом 10 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Авиакомпания RedWings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. Выполнение полетов планируется осуществлять с основных операционных баз авиакомпании», — сообщили в там.
В компании добавили, что считают полеты в Грузию перспективными для себя и полагают, что это направление будет востребованным среди пассажиров.
Ранее RedWings сообщал, что его главным узловым аэропортом является московский Домодедово. Один из дополнительных хабов — петербургский Пулково. В 2020 году компания объявила о создании транзитного хаба в Екатеринбурге. Можно предположить, что перевозчик сможет выполнять рейсы в Грузию из этих городов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал https://www.fontanka.ru/2023/05/10/72291473/ указ об отмене запрета для авиакомпаний на воздушные перевозки из России в Грузию. Как сообщили в Минтрансе, авиакомпании будут выполнять такие рейсы ежедневно из Москвы. Речь идет о семи прямых рейсах в неделю на самолетах отечественного производства.