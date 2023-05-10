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    RedWings рассказал, на каких условиях и из каких городов он начнет в ближайшее время полеты в Грузию

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    Авиакомпания RedWings готова начать полеты в Грузию при наличии допусков на выполнение рейсов в этом направлении. Об этом 10 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

    «Авиакомпания RedWings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. Выполнение полетов планируется осуществлять с основных операционных баз авиакомпании», — сообщили в там.

    В компании добавили, что считают полеты в Грузию перспективными для себя и полагают, что это направление будет востребованным среди пассажиров.

    Ранее RedWings сообщал, что его главным узловым аэропортом является московский Домодедово. Один из дополнительных хабов — петербургский Пулково. В 2020 году компания объявила о создании транзитного хаба в Екатеринбурге. Можно предположить, что перевозчик сможет выполнять рейсы в Грузию из этих городов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал https://www.fontanka.ru/2023/05/10/72291473/ указ об отмене запрета для авиакомпаний на воздушные перевозки из России в Грузию. Как сообщили в Минтрансе, авиакомпании будут выполнять такие рейсы ежедневно из Москвы. Речь идет о семи прямых рейсах в неделю на самолетах отечественного производства.

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