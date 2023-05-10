RedWings рассказал, на каких условиях и из каких городов он начнет в ближайшее время полеты в Грузию

Авиакомпания RedWings готова начать полеты в Грузию при наличии допусков на выполнение рейсов в этом направлении. Об этом 10 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.



«Авиакомпания RedWings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть данным направлением. Выполнение полетов планируется осуществлять с основных операционных баз авиакомпании», — сообщили в там.

В компании добавили, что считают полеты в Грузию перспективными для себя и полагают, что это направление будет востребованным среди пассажиров.