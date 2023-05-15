«Азимут» начал продажу билетов из Москвы в Тбилиси. Цены пока приятные

Авиакомпания «Азимут» начала продажу билетов из Москвы в Тбилиси. На сайте перевозчика доступны даты начиная с 17 мая, однако доступные варианты с указанием цены стартуют с 21 мая.



Цены начинаются от 17 148 рублей за «гибкий» тариф и 62 798 рублей — за «нормальный». С первого июня минимальная цена повышается до 20 468 рублей. Самая поздняя дата, доступная для бронирования, — 2 сентября.



Сейчас в расписании «Азимута» заявлены семь рейсов в неделю с ежедневными вылетами в 09:00 из Внуково и с прибытием в Тбилиси в 13:50.