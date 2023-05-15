«Азимут» начал продажу билетов из Москвы в Тбилиси. Цены пока приятные

Авиакомпания «Азимут» начала продажу билетов из Москвы в Тбилиси. На сайте перевозчика доступны даты начиная с 17 мая, однако доступные варианты с указанием цены стартуют с 21 мая.
Цены начинаются от 17 148 рублей за «гибкий» тариф и 62 798 рублей — за «нормальный». С первого июня минимальная цена повышается до 20 468 рублей. Самая поздняя дата, доступная для бронирования, — 2 сентября.
Сейчас в расписании «Азимута» заявлены семь рейсов в неделю с ежедневными вылетами в 09:00 из Внуково и с прибытием в Тбилиси в 13:50.
Тбилиси также появится в системе бронирования «Аэрофлота», но выбрать билет пока нельзя. У RedWings и «Победы» Тбилиси в расписании пока отсутствует, Georgian Airways предлагает лететь из Москвы в столицу Грузии с посадкой в Ереване.
Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на полеты из России с 17 мая. Сообщалось, что пока это будут чартерные полеты. Всего авиационные власти Грузии рассматривают пять заявок от авиакомпаний, среди них одна грузинская. Перевозчики хотят летать из других городов России, а также не только в грузинскую столицу, но и в Батуми и Кутаиси.