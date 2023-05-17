(Не)дешевый полет до Тбилиси. Авиакомпании пересматривают цены

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Цены на первые за четыре года прямые перелеты из Москвы в Тбилиси, едва появившись, растут как на дрожжах. То, что начиналось по 11 тысяч рублей, теперь стоит все 25, и это в одну сторону. «Фонтанка» собрала все варианты добраться на родину вина и хачапури и не обанкротиться.



Российская авиакомпания «Азимут» первой запустила продажу билетов из Москвы в Тбилиси — 15 мая. На сайте перевозчика цены начинались от 17 тысяч рублей за самый дешевый «гибкий» тариф. Потенциальные пассажиры отнеслись скептически — не та Грузия, что они помнят, «дорого». Но, как оказалось, не знали своего счастья — вскоре цены поднялись до 21 — 25 тысяч. Первый рейс запланирован на 19 мая. Перелет займет четыре часа.



Грузинская авиакомпания Georgian Airways следом запустила продажу своих билетов. Первый вылет 20 мая. И в первые часы цены на агрегаторах радовали — от 11 тысяч рублей в одну сторону. Но уже к вечеру, видимо, посмотрев на конкурентов из «Азимута», грузины подняли ценники. За вылет в первый же день начала полетов просят от 799 лари — или те же 25 тысяч рублей.



Всего, как сообщалось, на направление претендуют пять авиакомпаний. Поэтому в ближайшее время конкуренция может заставить игроков начать пересматривать цены. Ну а пока тем, кто хочет бюджетно попасть в Грузию, остается искать другие варианты.

Во-первых, это перелеты через другие страны. Например, на 19 мая продаются билеты из Москвы в Тбилиси через Ереван армянской авиакомпанией Air Dilijans. Цена — 16 тысяч рублей. Лететь 3,5 часа, пересадка всего 30 минут, и затем еще полчаса до Тбилиси. Еще и с багажом на 23 кг. Это был самый быстрый вариант, и иногда эти перелеты даже выполнялись на самолетах Georgian Airways. Но в компании заявили, что отменили все транзитные рейсы между Москвой и Тбилиси после 20 мая, — пассажирам предложат возврат или билет на прямой перелет.



Впрочем, это далеко не единственный вариант. Например, армянская FlyArna предлагает 20 мая лететь из Москвы в Тбилиси с пересадкой в столице Армении за 13 тысяч рублей. А FlyOne Armenia за 15,6 тысяч рублей. Но в аэропорту придется провести 9 — 15 часов на пересадке. Турецкий Pegasus предлагает полеты в Тбилиси на 19 мая от 18 тысяч рублей. Это четыре часа до Стамбула, 1,5 часа на земле и потом еще два до Тбилиси. К слову, из Петербурга через Стамбул этим же турецким перевозчиком с 22 мая можно улететь за 14 тысяч рублей.



Для сравнения, как пишет авиапортал Avianity, перелет в Тбилиси из Москвы и Петербурга в 2018 году можно было купить от 2,5 — 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Теперь по такой цене не доехать даже по земле.

Отлаженный за время закрытия авиасообщения маршрут через Владикавказ предполагает прилет в столицу Северной Осетии — Алании за 4 — 6 тысяч рублей, это три часа в воздухе, и потом поездку по земле — еще около шести часов. Цены на трансфер на Tutu варьируются от 3 до 6 тысяч рублей. К слову, до пандемии он стоил от 700 рублей. Но рост цен не привел к улучшению качества обслуживания. Пассажиры массово жалуются на громкую музыку, задержки и хамство водителей.



«Поездка прошла ужасно. Автобус опоздал на 5 часов. В процессе поездки автобус несколько раз глох, водитель тратил по 30–60 минут на починку… У водителя по пути закончилось топливо. Опять же пришлось ждать, пока привезут топливо, а это тоже порядка 40 минут. Общее время поездки составило почти 12 часов. Там ехать 6 часов от силы… Водитель курил в автобусе, ничего не говорил, когда останавливался, так же останавливался без какой-либо причины и кому-то звонил. Ну и в финале данной поездки этот он не смог найти остановку, которая была прописана в билете. Пришлось выйти где попало и заказывать такси. В общем, худшая поездка вообще в моей жизни», — типичное описание путешествия из отзывов. Конкретно этот о «Люкс Вояж Гео»



Так что, если собирается несколько человек, опытные путешественники рекомендуют нанимать водителя на легковушке за те же деньги и с более гибким сервисом. Например, на Avito зовут ехать из Владикавказа в Тбилиси на Toyota Camry от 12 тысяч рублей за машину.

