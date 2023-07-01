Директора музея, посвященного блокаде, в Ленобласти обвинили в приставании к ребенку. Мужчина сожалеет, что помог мальчику

СК Ленобласти проверяет обстоятельства встречи директора музея в Лужском районе и мальчика из летнего лагеря. Пока точно непонятно, было ли там непристойное.



11-летний ребенок пожаловался родителям на действия взрослого в ночь на 30 июня, сообщает 1 июля издание 47news. Мальчик рассказал, что к нему якобы приставал мужчина. И показал на директора музея, который посвящен истории блокады.



В присутствии ребенка и его родителей обвиненный рассказал, что увидел, как мальчик занимается самоудовлетворением на улице. Он якобы не стал его ругать, а посадил в свою машину, но сам вышел. Мальчик этого не отрицает.

