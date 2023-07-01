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    Директора музея, посвященного блокаде, в Ленобласти обвинили в приставании к ребенку. Мужчина сожалеет, что помог мальчику

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    СК Ленобласти проверяет обстоятельства встречи директора музея в Лужском районе и мальчика из летнего лагеря. Пока точно непонятно, было ли там непристойное.

    11-летний ребенок пожаловался родителям на действия взрослого в ночь на 30 июня, сообщает 1 июля издание 47news. Мальчик рассказал, что к нему якобы приставал мужчина. И показал на директора музея, который посвящен истории блокады.

    В присутствии ребенка и его родителей обвиненный рассказал, что увидел, как мальчик занимается самоудовлетворением на улице. Он якобы не стал его ругать, а посадил в свою машину, но сам вышел. Мальчик этого не отрицает.

    Мужчина также выразил сожаление, что вообще отреагировал на ситуацию, а родители ребенка, как пишет издание, уже не так жаждут его крови. Пока в действиях директора сотрудники правоохранительных органов состава не нашли. Проверка продолжается.

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