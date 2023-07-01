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    Самолёт в Дубай, задержанный из-за задымления, вылетел из Пулково

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    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай (номер рейса EK 176), задержанный из-за задымления в самолете, вылетел из Пулково 1 июля в 4:49 субботы. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По расписанию борт должен был отправиться в 23:15 30 июня. Примерно в это время произошло задымление. «Фонтанка» показывала фото и видео, в том числе кадры, снятые прямо из салона.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Никто не пострадал. Людей эвакуировали: высадка 228 пассажиров и 15 членов экипажа произведена штатным способом. Пассажиров перевели в зал ожидания аэропорта, самолет отбуксировали на место стоянки. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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