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    Тушение самолета в Пулково. Вид из салона

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    5 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пассажиры рейса ЕК 176 из Петербурга в Дубай показали тушение самолета таким, каким они его видели — со своих мест из салона. Видеозаписью поделился читатель «Фонтанки» 1 июля.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Сообщение о задымлении в самолете поступило после одиннадцати вечера. На место моментально прибыли пожарные расчеты, а пассажиры и экипаж были эвакуированы. Следов возгорания не обнаружено, борт отбуксирован на место стоянки. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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