Тушение самолета в Пулково. Вид из салона

Пассажиры рейса ЕК 176 из Петербурга в Дубай показали тушение самолета таким, каким они его видели — со своих мест из салона. Видеозаписью поделился читатель «Фонтанки» 1 июля.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Сообщение о задымлении в самолете поступило после одиннадцати вечера. На место моментально прибыли пожарные расчеты, а пассажиры и экипаж были эвакуированы. Следов возгорания не обнаружено, борт отбуксирован на место стоянки. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.