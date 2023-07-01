    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    750мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.38eur96.02

    Не пожар, а задымление. Самолет Emirates отбуксирован на место стоянки

    2779
    8 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    По технической причине рейс ЕК 176 из Петербурга в Дубай был отбуксирован на место стоянки. Об этом «Фонтанке» 1 июня сообщили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Согласно инструкции вызван спасательно-аварийный расчет. Высадка 228 пассажиров и 15 членов экипажа произведена штатным способом. Работают АСК, следов возгорания не наблюдается. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки», — говорится в сообщении.

    читатель «Фонтанки»

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как уточняет Северо-Западная прокуратура, в самолете произошло задымление. Проводится проверка.

    Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео от очевидцев и пассажиров самолета, который приехали тушить пожарные расчеты.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СамолетЗадымление в самолетеПулково
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close