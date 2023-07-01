Не пожар, а задымление. Самолет Emirates отбуксирован на место стоянки

По технической причине рейс ЕК 176 из Петербурга в Дубай был отбуксирован на место стоянки. Об этом «Фонтанке» 1 июня сообщили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы.
«Согласно инструкции вызван спасательно-аварийный расчет. Высадка 228 пассажиров и 15 членов экипажа произведена штатным способом. Работают АСК, следов возгорания не наблюдается. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки», — говорится в сообщении.
читатель «Фонтанки»
Как уточняет Северо-Западная прокуратура, в самолете произошло задымление. Проводится проверка.
Ранее «Фонтанка» публиковала фото и видео от очевидцев и пассажиров самолета, который приехали тушить пожарные расчеты.