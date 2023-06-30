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    С 1 июля платим по-новому! Меняется короткий номер для оплаты парковки в центре Петербурга

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    1 июля меняется номер для оплаты парковочных сессий с помощью СМС. Теперь сообщения необходимо отправлять на номер 3065, пишет 30 июня официальный телеграм-канал СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    Ранее водители оплачивали парковку по номеру 5303. Больше он работать не будет.

    В остальном ничего не меняется. Парковку в платной зоне следует оплатить в течение 15 минут с момента остановки.

    Ознакомиться с другими способами оплаты Городской центр управления парковками рекомендует здесь.

    Также уточняется, что задать вопросы о зоне платной парковки можно специалистам круглосуточного колл-центра по номеру 417–50–00.

    Напомним, с 1 июля зона платной парковки заработает и в Петроградском районе. В нее войдет 141 улица, порядка 10 тыс. машино-мест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц, их перевозящих. Подробнее о переменах на Петроградской стороне читайте в большом материале «Фонтанки».

    Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1 800 рублей в год, которое будет действовать на территории всего Петроградского района.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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