С 1 июля платим по-новому! Меняется короткий номер для оплаты парковки в центре Петербурга

1 июля меняется номер для оплаты парковочных сессий с помощью СМС. Теперь сообщения необходимо отправлять на номер 3065, пишет 30 июня официальный телеграм-канал СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Ранее водители оплачивали парковку по номеру 5303. Больше он работать не будет.
В остальном ничего не меняется. Парковку в платной зоне следует оплатить в течение 15 минут с момента остановки.
Ознакомиться с другими способами оплаты Городской центр управления парковками рекомендует здесь.
Также уточняется, что задать вопросы о зоне платной парковки можно специалистам круглосуточного колл-центра по номеру 417–50–00.
Напомним, с 1 июля зона платной парковки заработает и в Петроградском районе. В нее войдет 141 улица, порядка 10 тыс. машино-мест, включая не менее 10% для инвалидов и лиц, их перевозящих. Подробнее о переменах на Петроградской стороне читайте в большом материале «Фонтанки».
Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1 800 рублей в год, которое будет действовать на территории всего Петроградского района.