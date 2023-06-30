Япония исключила из санкций «Сахалин-1,2», «Арктик СПГ-2». Пока частично

Япония не будет запрещать России предоставлять архитектурные и инженерные услуги на проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2», 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на местное министерство экономики.



Исполнительный орган власти рассудил, что это позволит обеспечить стабильную работу проектов, важных для энергетической безопасности Японии, и часть положений в мерах по запрету предоставления архитектурных и инженерных услуг скорректировал.

Особо необходимыми в министерстве финансов Японии выделили услуги, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением и перевозкой нефти и природного газа. Их предоставление будет определяться разрешительной системой. Меры вступают в силу 30 сентября.