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    Япония исключила из санкций «Сахалин-1,2», «Арктик СПГ-2». Пока частично

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    Япония не будет запрещать России предоставлять архитектурные и инженерные услуги на проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2», 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на местное министерство экономики.

    Исполнительный орган власти рассудил, что это позволит обеспечить стабильную работу проектов, важных для энергетической безопасности Японии, и часть положений в мерах по запрету предоставления архитектурных и инженерных услуг скорректировал.

    Особо необходимыми в министерстве финансов Японии выделили услуги, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением и перевозкой нефти и природного газа. Их предоставление будет определяться разрешительной системой. Меры вступают в силу 30 сентября.

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