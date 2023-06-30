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    Росприроднадзор нашел трубу, из которой в Славянку вытекает нечто вонючее

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    Мутные стоки с резким химическим запахом отравляют реку Славянка в Пушкинском районе Петербурга. Обратили внимание на факт загрязнения местные жители, а специалисты СЗМУ Росприроднадзора 30 июня выехали на место.

    Северо-Западное управление Росприроднадзора

    «Обследовано русло ручья. Обнаружена труба, по которой, предположительно, и происходит сброс», — рассказали в пресс-службе управления.

    В месте сброса и выше по течению эксперты лаборатории ФГБУ ЦЛАТИ по СЗФО взяли пробы, которые в ближайшее время будут исследованы на предмет наличия химических веществ. Сейчас специалисты устанавливают компанию, которая сбрасывала сточные воды в ручей.

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