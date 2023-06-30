Главного тренера ПСЖ Гальтье задержали во Франции по делу о расизме

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье и его сын Джон Валович-Гальтье были задержаны полицией в Ницце в связи с обвинениями в расизме, сообщает RMС Sport. У следователей есть 24 часа, чтобы предъявить им обвинения, иначе Кристоф и его сын будут освобождены.



В апреле RMС Sport опубликовал часть утечки электронного письма, которое было отправлено Жюльеном Фурнье, бывшим спортивным директором «Ниццы» в период работы Гальтье в клубе. В письме, адресованном компании INEOS, владеющей «Ниццей», Фурнье утверждал, что Гальтье говорил, что в «Ницце» не должно быть столько афроамериканцев и мусульман. Гальтье отверг эти утверждения.

