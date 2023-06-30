Похудеть с помощью одежды. Какие джинсы, юбки и платья стройнят

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Как правильно подобрать летнюю одежду, чтобы она была не только удобной, но и скрывала несовершенства фигуры? Каким цветам и тканям отдавать предпочтение? И как выбирать джинсы, платья и юбки, способные визуально стройнить? Рассказывают коллеги из Marie Claire, Woman.ru и The Girl.

Выбираем правильные цвета и ткани Вы наверняка замечали, что цвет одежды влияет на то, как смотрится фигура. К примеру, черная одежда выгодно подчеркивает силуэт и стройнит. Но это вовсе не значит, что девушкам нужно всё лето носить только этот цвет. Вот на какие еще оттенки стоит обратить внимание.

Графитовый серый Этот оттенок серого недооценен, но он тоже может корректировать фигуру и придавать образам стиль. Поскольку серый — приглушенный оттенок, он может отдалять и уменьшать.

Идеальный оттенок серого: не слишком темный и не слишком светлый Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Но важно обращать внимание на тон: насколько он светлый или темный и с чем сочетается в образе. Если вещь будет слишком светлой, мы получим обратный эффект, визуально добавив объема телу. Так что беспроигрышный вариант — темный графитовый оттенок, с которым вы всегда будете выглядеть стройно и эффектно. Коричневый Многие девушки избегают коричневого цвета, и это ошибка. Самый идеальный вариант — немного приглушенный темный оттенок, который особенно любит британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Такой цвет придает изящность и роскошь гардеробу.

Коричневый — очень универсальный Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Помимо того, что одежда темно-коричневого цвета обладает подтягивающим эффектом, она — универсальный базовый элемент гардероба. Этот тон — спокойный и практичный. Особенно уютно смотрятся темно-коричневые трикотажные изделия: свитеры, кардиганы, топы и нежные платья.

Синий Когда речь заходит о синем цвете, первое, о чем мы думаем, — идеальные джинсы с безупречной посадкой. Обращать внимание стоит не только на фасон, но и на правильный оттенок, который будет визуально уменьшать бедра и талию.

Этот цвет выглядит очень летним Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Синий примечателен тем, что относится к холодным цветам, — значит, он умеет визуально уменьшать. При этом светло-голубые джинсы с потертостями могут создать противоположный оптический эффект: добавить пару лишних килограммов. Холодный зеленый Темно-зеленый оттенок — тоже холодный, поэтому поможет скорректировать фигуру. Обратите внимание на изумрудный, который смотрится выигрышно и дорого. Подбирайте в этом цвете пальто прямого кроя, строгий жакет, платье или рубашку.

Изумрудный прекрасно смотрится на фоне городских пейзажей Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Винный Цвет красного вина — идеальное решение для тех, кто любит красный, но при этом хочет выглядеть стройно и роскошно. Особенно этот оттенок украшает выразительную внешность жгучих брюнеток — не просто же так Меган Фокс часто включает в образ бордовый цвет.

Этот цвет отлично смотрится с принтом Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Обращаем внимание на ткани На многое в вашем образе влияют ткани. Предпочтение стоит отдавать натуральным: они дышат и позволят меньше потеть. Так что ваши лучшие друзья на лето — это определенно лен, хлопок, шелк и деним.

На любую фигуру отлично сядут хлопковые рубашки или футболки оверсайз. Старайтесь выбирать более плотную ткань — она будет лучше держать форму. Атласный шелк может зрительно увеличить силуэт, но вы можете примерить шелковое платье с запахом и завышенной талией — такое, напротив, визуально сделает вас стройнее. Еще на любой девушке будут здорово смотреться широкие просторные брюки и рубашка свободного кроя из льна. Единственный минус этого материала в том, что он он сильно и быстро мнется.

Подбираем нужный фасон Джинсы Джинсы скинни из плотного денима смотрятся отлично на любой фигуре: они как бы «обволакивают» нижнюю часть тела, делая ее более подтянутой. А еще такие джинсы, если они верно подобраны по размеру, непременно удлиняют ноги.

Нет такой фигуры, которую бы не украсили штаны прямого кроя. Эту модель очень любила принцесса Диана, а Стив Джобс когда-то сделал легендарные Levi’s 501 частью своей униформы. Не слишком обтягивающие, не слишком оверсайз, со щадящей талией, которая позволяет дышать, — звучит как мечта.

То, что джинсы клеш вытягивают силуэт и делают ноги визуально стройнее, — факт. А вот вам еще один: чем такие штаны длиннее, тем лучше.

Узкие джинсы стройнят, даже не сомневайтесь Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Платья Сделать визуально стройной любую фигуру помогут платья на запах. Пояс привлечет внимание к талии, V-образный вырез вытянет шею, а диагональ, которая создается благодаря запаху, скроет все изъяны.



И вообще V-образный вырез на любом платье — идеальный способ визуально уменьшить объем грудной клетки, но подчеркнуть при этом форму груди и ее размер. Берите на заметку!

Такое платье скроет все недостатки Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Базовое платье макси не только удлиняет силуэт, но и классно стройнит фигуру. За свободным кроем могут спрятаться все недостатки. Выбирайте на лето модели без рукавов.



Прямой силуэт платья-рубашки поможет скрыть выпирающий животик и широкие бедра. Этот эффект усилится, если вы выберете модель с принтом в вертикальную полоску.

Классический силуэт платья с акцентом на талии позволит выделить грудь и бедра, а еще отвести внимание от живота. Это поможет приблизить фигуру к идеальным «песочным часам».

У платья-футболки тоже прямой классический силуэт, благодаря которому можно уравновесить маленький верх и большой низ. Это отличное решение для обладательниц фигуры «прямоугольник» или «груша». Юбки Низкая посадка — конечно, главный тренд 2023 года. Но если вы хотите казаться выше, вам подойдут модели на высокой талии, которые позволят визуально удлинить ноги и подчеркнуть бедра. Такие юбки будут эффектно сочетаться с укороченными рубашками, кроп-топами или любым другим заправленным верхом. Присмотритесь и к костюмным вариантам: например, из твида — изящный жакет с трапециевидной юбкой не только придаст вам элегантности, но и откроет линию талии.

Вариант стильной юбки Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Разрезы — основной тренд весенне-летнего сезона. Они открывают ноги и создают дополнительную вертикаль в аутфите. На свидание или прогулку по побережью вы можете надеть модель с глубоким сексуальным разрезом спереди или сбоку, а для походов в офис выберите более скромный вариант из плотной ткани.



Асимметричный подол снова возвращается в моду вместе с нулевыми. Попробуйте надеть струящуюся плиссированную юбку или строгую модель. Украшать изделие могут воланы, рюши и вертикальные принты, которые сделают образ игривым, а заодно и прибавят несколько сантиметров ногам.



Еще один лайфхак, который позволит визуально подтянуть фигуру и удлинить ноги, — это юбка с вертикальным принтом и завышенной талией. Но есть маленькое но: рисунок на вещи должен быть «тихим» — это может быть, например, едва заметная линия или клетка.



Скрыть несовершенства фигуры поможет и однотонная юбка-миди. Монохром — это всегда успех образа, так как однотонные вещи вытягивают силуэт и создают единую вертикаль. Соберите бежевый или черный тотал-лук — он будет уместен как в офисе, так в кафе или на вечеринке.

