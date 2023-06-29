Задержанного по делу о педофилии петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери. В перспективе ему грозит пожизненное

Сотрудники «детского» отдела петербургского уголовного розыска собрали доказательства изнасилования новорожденной девочки в Калининском районе. По версии следствия, зверство сотворил отец ребенка, стало известно «Фонтанке» 29 июня.
56-летнего сотрудника логистической фирмы задержали в сентябре прошлого года. Как писала «Фонтанка», его обвинили в развращении приемного сына и его друзей. Затем по делу задержали его супругу. Выяснилось, что насилию подвергалась и родная дочь пары. Тогда родителям предъявили насильственные действия сексуального характера. Но в ходе следствия, выяснилось, что почти с первых дней жизни девочка была изнасилована отцом.
Юристы, оценивая предъявленные мужчине обвинения, полагают, что у него есть реальные перспективы получить пожизненный срок в случае обвинительного приговора.