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    Задержанного по делу о педофилии петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери. В перспективе ему грозит пожизненное

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    2 комментария

    Сотрудники «детского» отдела петербургского уголовного розыска собрали доказательства изнасилования новорожденной девочки в Калининском районе. По версии следствия, зверство сотворил отец ребенка, стало известно «Фонтанке» 29 июня.

    56-летнего сотрудника логистической фирмы задержали в сентябре прошлого года. Как писала «Фонтанка», его обвинили в развращении приемного сына и его друзей. Затем по делу задержали его супругу. Выяснилось, что насилию подвергалась и родная дочь пары. Тогда родителям предъявили насильственные действия сексуального характера. Но в ходе следствия, выяснилось, что почти с первых дней жизни девочка была изнасилована отцом.

    Юристы, оценивая предъявленные мужчине обвинения, полагают, что у него есть реальные перспективы получить пожизненный срок в случае обвинительного приговора.

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    Комментарии 2

    Гость29 Июн 2023 в 11:09
    Но как, Холмс??!
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