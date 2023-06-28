    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    756мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.62eur93.86

    Реальная зарплата россиян в апреле выросла на 10,4% за год

    1389
    22 комментария

    Реальная среднемесячная зарплата в России в апреле 2023 года выросла на 10,4% в годовом выражении. Такие данные в среду, 29 июня, публикует Росстат.

    По информации ведомства, номинальная средняя зарплата россиянина составила в апреле 71 204 рубля, что на 13% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года, но на 0,5% ниже, чем в марте текущего. Что до реальной зарплаты, которая рассчитывается как отношение индекса номинальной зарплаты к индексу потребительских цен (показатель инфляции), она по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 10,4% и снизилась на 0,9% к марту 2023 года.

    В марте реальная зарплата показывала рост на 2,7% год к году и 9,1% к предыдущему месяцу.

    В январе — апреле реальная зарплата выросла на 4,2% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года рост составит 5,4%, в 2024 году увеличится на 2,8%, а в 2025-м — на 2,8%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РосстатЗарплата
    ЛАЙК0
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close