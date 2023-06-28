Реальная зарплата россиян в апреле выросла на 10,4% за год

Реальная среднемесячная зарплата в России в апреле 2023 года выросла на 10,4% в годовом выражении. Такие данные в среду, 29 июня, публикует Росстат.
По информации ведомства, номинальная средняя зарплата россиянина составила в апреле 71 204 рубля, что на 13% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года, но на 0,5% ниже, чем в марте текущего. Что до реальной зарплаты, которая рассчитывается как отношение индекса номинальной зарплаты к индексу потребительских цен (показатель инфляции), она по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 10,4% и снизилась на 0,9% к марту 2023 года.
В марте реальная зарплата показывала рост на 2,7% год к году и 9,1% к предыдущему месяцу.
В январе — апреле реальная зарплата выросла на 4,2% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года рост составит 5,4%, в 2024 году увеличится на 2,8%, а в 2025-м — на 2,8%.