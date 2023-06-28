Реальная зарплата россиян в апреле выросла на 10,4% за год

Реальная среднемесячная зарплата в России в апреле 2023 года выросла на 10,4% в годовом выражении. Такие данные в среду, 29 июня, публикует Росстат.



По информации ведомства, номинальная средняя зарплата россиянина составила в апреле 71 204 рубля, что на 13% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года, но на 0,5% ниже, чем в марте текущего. Что до реальной зарплаты, которая рассчитывается как отношение индекса номинальной зарплаты к индексу потребительских цен (показатель инфляции), она по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 10,4% и снизилась на 0,9% к марту 2023 года.