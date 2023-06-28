В Помпеях нашли изображение древнеримской пиццы. Посмотрите, что ели в Античности

Во время раскопок в Помпеях обнаружили фреску с «далеким предком итальянской пиццы». Поразительному натюрморту 2000 лет: изображение находится в коридоре дома, в пристройке которого ранее находилась пекарня. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает The Guardian.
Автор: видеосюжет / Guardian News / YouTube
На фреске изображен круглый хлеб фокачча на серебряном подносе, служащем подставкой для фруктов. Как объяснили специалисты, хлеб «приправлен» специями моретумом — сырной пастой с травами, которую ели древние римляне. Рядом с хлебом стоит кубок вина, сухофрукты и прочее.
По словам директора археологического парка Помпеи Габриэля Цухтригеля, фреска отражает контраст между «скромной и простой едой» и «роскошью серебряных подносов и изысканностью художественных и литературных представлений».
Такие изображения, говорится в публикации, были широко распространены в домах древних Помпей и близлежащего Геркуланума, которые были уничтожены во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры