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    Отель «пять звезд» или «четыре»? Что должно быть в каждой категории гостиницы: краткий обзор

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    Фото: Adobe Stock
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    Неважно, путешествуете вы по России или выбрались за границу — вероятнее всего, для поездки придется забронировать отель. Как понять, какого сервиса ожидать в гостинице, ориентируясь на ее «звездность»? В каких случаях вас просто обязаны накормить, а в каких могут заселить в номер без удобств? Объясняют наши коллеги из «Вокруг света».

    В России «звездность» отелей регулируется специальным порядком классификации, утвержденным Минкультом. В других странах — правила свои. Однако многие гостиницы по всему миру стараются придерживаться принятого Всемирной туристической организацией разделения на категории.

    Бывают исключения. К примеру, в арабских странах алкоголь официально под запретом, поэтому в номерах нет мини-баров, хотя это обязательное условие для получения знака высшей категории. Соответственно, такой отель может иметь только четыре звезды, но на деле это полноценный De Luxe.

    Другая особенность часто встречается в Турции: там гостиницы 3* нередко предоставляют комфорт, как в объектах с четырьмя и пятью звездами, но повысить класс не могут из-за небольшой площади номеров.

    Ниже расскажем, каких условий ждать в гостиницах, если вы путешествуете по России.

    В каких пятизвездочных отелях Петербурга бывали вы? Где в нашем городе вам нравится отдыхать и заниматься спортом? Поделитесь адресами с нами! «Фонтанка» запустила третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» — именно вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. Переходите на сайт премии — предлагайте и делитесь историями!

    0* — спартанские условия


    Без звезд — самая простая категория: ее обычно присваивают хостелам и мини-гостиницам. Дополнительных услуг тут почти нет. Исключения: сейф у администрации, общий утюг, хранение багажа, побудка к определенному часу. В вестибюле должен быть телефонный аппарат; туалеты и душевые — общие, но на каждые десять комнат должно быть не менее одного санузла.

    Кстати, в хостелах расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати до потолка должно быть не менее 75 см — при случае проверьте.

    1* — просто переночевать

    Отели с одной звездой — это, как правило, маленькие дешевые гостиницы с минимальным набором услуг. Номера довольно тесные, мебель самая скромная. Удобства чаще всего общего пользования.

    Вот характерные особенности однозвездочных гостиниц:

    • стойка регистрации работает с 07:00 до 22:00;
    • кровати односпальные, 90х190 см;
    • уборка и смена постельного белья после каждых пяти ночей;
    • один туалет и одна ванная или душ на каждые десять комнат;
    • завтрак с холодными блюдами.

    2* — удобства в номере

    Если у объекта две звезды, то это тоже небольшая гостиница с базовыми услугами. Но здесь уборка уже ежедневная, а санузлы присутствуют в номерах.

    В таких отелях, где больше 50 комнат, может даже быть собственная прачечная. Постельное белье меняют каждые четвертые сутки. Администраторы за стойкой работают с 07:00 до полуночи.

    3* — лифт, Wi-Fi, ресторан


    Три звезды или категория В — это самый распространенный на сегодня тип отелей. Тут удобства в номере, есть кондиционер, фен, холодильник, телевизор, иногда мини-бар. «Жилплощадь» просторнее, чем в дешевых местах, — меньше 12 квадратных метров обычно не бывает. У такого отеля чаще всего есть свое кафе или ресторан, а еще бизнес-центр с переговорными, прачечная, тренажерный зал, бассейн.

    Особенности:

    • Wi-Fi;
    • на все этажи выше второго можно доехать на лифте;
    • конференц-зал;
    • смена постельного белья после трех ночей проживания;
    • все номера с душем и туалетом;
    • питание гостей в ресторане при отеле.

    4* — мини-бар и горячее на завтрак


    Четырехзвездочные отели предлагают расширенный набор услуг, в том числе СПА-процедуры. В таких местах обычно есть несколько разных ресторанов и конференц-залов. У обслуживающего персонала свой лифт, с клиентами они нигде не пересекаются.

    Скорее всего, вы найдете в отеле класса 4*:

    • полный набор средств личной гигиены в ванной;
    • собственную парковку (иногда предлагается и прокат автомобилей);
    • мини-бары в номерах;
    • завтрак с большим выбором блюд, включая горячие.

    5* — отель-государство

    Пять звезд, или De Luxe, — это отели высочайшего класса. В таких заведениях бывают собственные поля для гольфа, вертолетные площадки, личная прислуга в номере, двери открывают швейцары. Эти отели задуманы таким образом, чтобы у гостей не было необходимости выходить за территорию.

    Особенности:

    • по несколько лифтов на всех этажах;
    • эксклюзивные сувениры;
    • машины для льда на этажах или наличие льда в номерах;
    • кондиционеры во всех номерах;
    • ежедневная смена постельного белья;
    • банный халат для каждого гостя;
    • Wi-Fi;
    • балльный зал или ночной клуб;
    • несколько тематических ресторанов;
    • парикмахерская и салон красоты (если в отеле более ста номеров);
    • крытый бассейн, фитнес-центр, оздоровительный центр, раздевалки и душевые кабины, сауна и зона отдыха;
    • игровая площадка, комнаты для детей и спецменю для маленьких постояльцев.
    Фото: Adobe Stock

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