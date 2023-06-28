Отель «пять звезд» или «четыре»? Что должно быть в каждой категории гостиницы: краткий обзор

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Неважно, путешествуете вы по России или выбрались за границу — вероятнее всего, для поездки придется забронировать отель. Как понять, какого сервиса ожидать в гостинице, ориентируясь на ее «звездность»? В каких случаях вас просто обязаны накормить, а в каких могут заселить в номер без удобств? Объясняют наши коллеги из «Вокруг света».



В России «звездность» отелей регулируется специальным порядком классификации, утвержденным Минкультом. В других странах — правила свои. Однако многие гостиницы по всему миру стараются придерживаться принятого Всемирной туристической организацией разделения на категории.

Бывают исключения. К примеру, в арабских странах алкоголь официально под запретом, поэтому в номерах нет мини-баров, хотя это обязательное условие для получения знака высшей категории. Соответственно, такой отель может иметь только четыре звезды, но на деле это полноценный De Luxe.



Другая особенность часто встречается в Турции: там гостиницы 3* нередко предоставляют комфорт, как в объектах с четырьмя и пятью звездами, но повысить класс не могут из-за небольшой площади номеров.

Ниже расскажем, каких условий ждать в гостиницах, если вы путешествуете по России.

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0* — спартанские условия

Без звезд — самая простая категория: ее обычно присваивают хостелам и мини-гостиницам. Дополнительных услуг тут почти нет. Исключения: сейф у администрации, общий утюг, хранение багажа, побудка к определенному часу. В вестибюле должен быть телефонный аппарат; туалеты и душевые — общие, но на каждые десять комнат должно быть не менее одного санузла.

Кстати, в хостелах расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати до потолка должно быть не менее 75 см — при случае проверьте. 1* — просто переночевать Отели с одной звездой — это, как правило, маленькие дешевые гостиницы с минимальным набором услуг. Номера довольно тесные, мебель самая скромная. Удобства чаще всего общего пользования.



Вот характерные особенности однозвездочных гостиниц:

стойка регистрации работает с 07:00 до 22:00;

кровати односпальные, 90х190 см;

уборка и смена постельного белья после каждых пяти ночей;

один туалет и одна ванная или душ на каждые десять комнат;

завтрак с холодными блюдами. 2* — удобства в номере Если у объекта две звезды, то это тоже небольшая гостиница с базовыми услугами. Но здесь уборка уже ежедневная, а санузлы присутствуют в номерах.

В таких отелях, где больше 50 комнат, может даже быть собственная прачечная. Постельное белье меняют каждые четвертые сутки. Администраторы за стойкой работают с 07:00 до полуночи. 3* — лифт, Wi-Fi, ресторан

Три звезды или категория В — это самый распространенный на сегодня тип отелей. Тут удобства в номере, есть кондиционер, фен, холодильник, телевизор, иногда мини-бар. «Жилплощадь» просторнее, чем в дешевых местах, — меньше 12 квадратных метров обычно не бывает. У такого отеля чаще всего есть свое кафе или ресторан, а еще бизнес-центр с переговорными, прачечная, тренажерный зал, бассейн.



Особенности:

Wi-Fi;

на все этажи выше второго можно доехать на лифте;

конференц-зал;

смена постельного белья после трех ночей проживания;

все номера с душем и туалетом;

питание гостей в ресторане при отеле. 4* — мини-бар и горячее на завтрак

Четырехзвездочные отели предлагают расширенный набор услуг, в том числе СПА-процедуры. В таких местах обычно есть несколько разных ресторанов и конференц-залов. У обслуживающего персонала свой лифт, с клиентами они нигде не пересекаются.

Скорее всего, вы найдете в отеле класса 4*:

полный набор средств личной гигиены в ванной;

собственную парковку (иногда предлагается и прокат автомобилей);

мини-бары в номерах;

завтрак с большим выбором блюд, включая горячие.

5* — отель-государство

Пять звезд, или De Luxe, — это отели высочайшего класса. В таких заведениях бывают собственные поля для гольфа, вертолетные площадки, личная прислуга в номере, двери открывают швейцары. Эти отели задуманы таким образом, чтобы у гостей не было необходимости выходить за территорию.



Особенности:

по несколько лифтов на всех этажах;

эксклюзивные сувениры;

машины для льда на этажах или наличие льда в номерах;

кондиционеры во всех номерах;

ежедневная смена постельного белья;

банный халат для каждого гостя;

Wi-Fi;

балльный зал или ночной клуб;

несколько тематических ресторанов;

парикмахерская и салон красоты (если в отеле более ста номеров);

крытый бассейн, фитнес-центр, оздоровительный центр, раздевалки и душевые кабины, сауна и зона отдыха;

игровая площадка, комнаты для детей и спецменю для маленьких постояльцев.