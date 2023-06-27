Максим Аверин сыграет на петербургских гастролях пьесу «Лев зимой»

29 июня в 19:00 на сцене ДК Ленсовета пройдет показ спектакля «Лев зимой» по одноименной пьесе Джеймса Голдмена. Режиссером выступил Сергей Гинзбург, спектакль был поставлен в театре «Русская песня» в октябре 2020 года.
Создатели спектакля обещают современное прочтение пьесы, написанной американским драматургом в 1966 году. И хотя эта пьеса посвящена взаимоотношениям реальных королей и королев, принцев и принцесс, прежде всего семьи Генриха II и Элеоноры Аквитанской, — ее можно считать общим исследованием влияния власти на отношения: как семейные и человеческие связи разрушаются (или вообще не могут зародиться) в атмосфере непрекращающейся и жесткой борьбы за власть.
В главной роли — Максим Аверин. Также в спектакле задействованы: Анна Якунина, Гела Месхи, Владимир Фекленко, Сергей Соцердотский, Митя Лабуш / Петар Зекавица, Мария Свирид.
16+
Полина Никитина