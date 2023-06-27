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    Пять пожизненных сроков за бойню в Колорадо-Спрингс

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    Пять пожизненных сроков без возможности помилования — такое наказание грозит американцу Андерсону Ли Олдриху, который в ноябре прошлого года устроил стрельбу в Колорадо-Спрингс. Об этом сообщает 26 июня РИА Новости.

    Напомним, 20 ноября 2022 года 22-летний Андерсон Ли Олдрих убил пять и ранил по меньшей мере 18 человек при нападении на гей-клуб в штате Колорадо. Фонтанка писала об этом. Олдрих признал себя виновным в пяти убийствах.

    «По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков... без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?», — цитирует агентство обращение судьи.

    Олдрих в ответ подтвердил, что всё понимает.

    Подсудимый также признал 46 покушений на убийство и два «преступления на почве предубеждения».

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    Стрельба в Колорадо-Спрингс
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