Пять пожизненных сроков за бойню в Колорадо-Спрингс

Пять пожизненных сроков без возможности помилования — такое наказание грозит американцу Андерсону Ли Олдриху, который в ноябре прошлого года устроил стрельбу в Колорадо-Спрингс. Об этом сообщает 26 июня РИА Новости.



Напомним, 20 ноября 2022 года 22-летний Андерсон Ли Олдрих убил пять и ранил по меньшей мере 18 человек при нападении на гей-клуб в штате Колорадо. Фонтанка писала об этом. Олдрих признал себя виновным в пяти убийствах.



«По пяти обвинениям в убийстве первой степени вы получите пять последовательных пожизненных сроков... без возможности досрочного освобождения. Вы знаете об этом?», — цитирует агентство обращение судьи.

