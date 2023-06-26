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    Доходы бюджета РФ от таможенных пошлин сократились на триллион по сравнению с 2022 годом

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    Доходы федерального бюджета от таможенных пошлин по сравнению с прошлым годом сократились на 1,1 трлн рублей, или на 70%. Об этом 26 июня сообщает «Коммерсант» по материалам госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня 2023 года.

    Сейчас объем собранных таможенных пошлин составляет 486,8 млрд рублей. Всего по итогам года прогнозируются поступления по этой статье на уровне 2,4 трлн рублей. При этом поступления от сделок со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 38% в годовом выражении.

    В целом с начала года доходы бюджета от внешнеэкономической деятельности снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было уплачено 949,7 млрд рублей, что соответствует 29% от годового прогноза в 3,3 триллиона.

    В Минфине сокращение бюджетных поступлений от ВЭД объяснили снижением нефтегазовых поступлений на фоне падения цен на нефть и объемов их экспорта. В Федеральной таможенной службе сокращение экспортных поступлений связали с продолжением налогового маневра и конъюнктурой сырьевого рынка.

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    Комментарии 15

    Гость26 Июн 2023 в 21:04
    Контрабас рулит..
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