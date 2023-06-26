Доходы бюджета РФ от таможенных пошлин сократились на триллион по сравнению с 2022 годом

Доходы федерального бюджета от таможенных пошлин по сравнению с прошлым годом сократились на 1,1 трлн рублей, или на 70%. Об этом 26 июня сообщает «Коммерсант» по материалам госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня 2023 года.

Сейчас объем собранных таможенных пошлин составляет 486,8 млрд рублей. Всего по итогам года прогнозируются поступления по этой статье на уровне 2,4 трлн рублей. При этом поступления от сделок со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 38% в годовом выражении.



В целом с начала года доходы бюджета от внешнеэкономической деятельности снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было уплачено 949,7 млрд рублей, что соответствует 29% от годового прогноза в 3,3 триллиона.

