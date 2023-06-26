«Получил маечку, в которой выступал». Как государство взялось поддерживать Z-поэтов — и что об этом думают они сами

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





За последний год государство, кажется, вдруг открыло в себе интерес к поэзии. Поэзии не абы какой, конечно, а патриотической. Теперь авторам нужных строк открыта сцена на Красной площади, а сборник стихотворений «новых фронтовых поэтов» рекламируют через «Госуслуги».



Корреспондент «Фонтанки» поговорил с поэтами Анной Долгаревой, Александром Пелевиным и Игорем Карауловым, а заодно посмотрел, где они выступали в последнее время.



Самый громкий поэтический Z-проект последнего года — сборник от RT «ПоэZия русского лета». В 2023 году издательство «Эксмо» выпустило уже второй тираж книги. Первый, как объяснил «Фонтанке» Александр Пелевин, вышел силами RT и продавался в ограниченном количестве. В Москве «ПоэZию русского лета» презентовали еще в октябре 2022 года на поэтическом вечере ZOV, через две недели после начала частичной мобилизации. Свое приветствие гостям и участникам фестиваля передал Владимир Путин. Перед выходом поэтов на сцену его зачитала Маргарита Симоньян:



«Мы чтим их (ополченцев ЛДНР и российских военных. — Прим. ред.) стойкость и мужество. Отстаиваем правду об освобождении Запорожья и Херсонщины, о восьмилетней войне в Донбасских народных республиках, государственном перевороте на Украине в 2014 году и трагических событиях в Киеве и Одессе. Этой высокой цели служит и ваш поэтический вечер».

Сама Симоньян объясняла появление сборника желанием популяризировать «новых Симоновых, Сурковых и Берггольц». Поэтов, включенных в «ПоэZию русского лета», главный редактор RT регулярно сравнивает с фронтовыми поэтами XX века . Об этом же говорится и в аннотации: «В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского».



Соведущим вечера был писатель Захар Прилепин. Со сцены концертного зала «Академия» он тоже говорил про Великую Отечественную войну: «Если бы не было песен Великой Отечественной войны... мы бы не получили 1945 год ». Популяризацией литературного патриотического сообщества, изначально собранного вокруг его фигуры, Прилепин продолжает заниматься и сейчас. Например, периодически публикует списки «лучших» в телеграм-канале и рассказывает про их выступления. Друг друга поэты тоже поддерживают: репостят новые произведения коллег в своих каналах, где стихи появляются параллельно с военными новостями.



Площадки, на которых патриотические авторы успели выступить только в 2023 году, впечатляют. В июне Долгарева, Пелевин и Караулов читали стихи на книжном фестивале «Красная площадь». Проходил он, как можно догадаться, на главной площади страны. Месяцем раньше Z-поэты выступали на главной площади Петербурга — на международном книжном салоне. На Дворцовой для патриотических мероприятий даже выделили отдельный шатер. Одной площадки оказалось недостаточно. Часть тематических выступлений прошла в соседнем пространстве: все встречи в единственную локацию просто не уместились.



Список концертов можно продолжить: в марте вечер патриотической поэзии прошел в Российской государственной библиотеке. Организовала его «Таврида. АРТ» — проект, созданный Росмолодежью. Региональные власти, кажется, Z-авторов тоже охотно поддерживают: в июне Пелевин и Караулов выступали на фестивале «Россия — наш единый дом», где в организаторах значится министерство внутренней политики Калужской области.

В разговоре с «Фонтанкой» Игорь Караулов заявил, что лично он никакой систематической государственной поддержки всё же не видит: «Гораздо больше поддержки оказывается какими-то отдельными энтузиастами. Например, и у меня, и у Анны Долгаревой, и у [поэтессы из Луганска] Маши Ватутиной были поездки по приглашению храмов в Екатеринбурге и Ростове, есть неравнодушный предприниматель в Архангельске, который приглашает поэтов. Потом меня, например, приглашал зимой выступать петербургский метрополитен перед работниками (ГУП "Петербургский метрополитен" — государственное предприятие. — Прим. ред.). В целом ситуация такая же, какая она была: поэты раньше как-то ездили более-менее по стране, иногда и сейчас ездят».



Со своим коллегой солидарна и Анна Долгарева. Она называет себя «панком от поэзии» и утверждает, что запрос на это искусство — не государственный, а народный: «Первоочередно это инициатива народа, а государство — это, скорее, реакция на эту инициативу. Меня приглашают читать стихи от Калининграда и до Читы. Это совершенно разные люди, совершенно низовые организации. Какой-нибудь священник из Ростова-на-Дону, группа студентов из Барнаула. Я вообще человек несистемный. Я и раньше поддержки от государства совсем не получала и сейчас в основном опираюсь на поддержку народа, а не государства».

«Скажем так, поддержка от государства в плане пиара действительно понемногу появляется, но на самом минимальном уровне. В основном она заметна от государственных медиахолдингов, к примеру, RT — они, например, устроили отличное выступление на Красной площади», — поделился своим мнением с «Фонтанкой» Александр Пелевин. По его словам, в целом ситуация поменялась «не слишком»: например, некоторые площадки всё еще могут вдруг отменить выступление патриотического исполнителя. Да и вообще не так уж много у Z-поэтов есть дружественных организаций.



Патриотическая повестка, по мнению Пелевина, сейчас в культуре и вовсе маргинализирована: «"Большие люди" из культурных институций по-прежнему смотрят на нас "через губу". Это происходит, я думаю, вследствие инерции и нежелания радикально менять культурное поле. Проблема в том, что у нас так и не появилось медийно-культурной инфраструктуры, сравнимой с той, что раньше продвигала условно либеральную повестку. Ну, будем работать. Если государство поможет — хорошо, а если нет — ничего, думаю, и сами сможем». Говорить о том, что Z-поэты поддерживают власть «в полном смысле», по словам поэта, неверно: «Наоборот, и у меня, и у многих моих коллег большие разногласия с кланом так называемых "турбопатриотов", которые считают, что власть нужно любить только за то, что она власть. Мы и Минобороны можем покритиковать, и Пескова, и про губернатора Петербурга пошутить. Это, кстати, недавно едва не стоило мне выступления на "Книжном салоне". Да, либералы с их крайне упрощенной картиной мира считают, что мы — кремлевские пропагандисты и едва ли не работаем на АП. Это миф».



В качестве примера государственной поддержки собеседники «Фонтанки» называют рекламу сборника «ПоэZия русского лета»: 1 марта как минимум части пользователей «Госуслуг» пришло предложение скачать эту книгу бесплатно. В этом же письме государственный сервис процитировал поэтессу Анну Ревякину. Фрагмент стихотворения заканчивается словами: «Мы воевали за то, чтобы не было больше войны». В рассылке от «Госуслуг» Z-поэзия , к слову, звучала и раньше: в мае портал напомнил россиянам о годовщине со дня пожара в одесском Доме профсоюзов. В письме с темой «Это важно помнить» получатели увидели отрывок из произведения Ольги Старушко, полную версию которого напечатали всё в той же «ПоэZии русского лета».

2023 год для патриотических авторов проектом от RT не закончился. У Анны Долгаревой, скажем, в издательстве АСТ вышла книга «Красная ягода, черная земля», у Игоря Караулова и Александра Пелевина — сборники «Моя сторона истории» и «Под музыку Вагнера» в издательстве «Питер». В последнем успели выпустить и общие сборники военной поэзии: «Великий блокпост» и «Воскресшие на Третьей мировой».



«Фонтанка» спросила у авторов, как возросшая популярность отразилась на их доходах. О положительных тенденциях никто говорить не стал. «Вы знаете, на моем финансовом состоянии отразилось то, что я как журналист (материалы Долгаревой выходили на РИА «ФАН» и RT. — Прим. ред.) стала намного больше работать и получать более высокие ставки. Да, езжу я много», — объяснила Долгарева. Гонорары, по словам поэтессы, у нее невысокие и «машины-квартиры на эти деньги не купишь».



Для Караулова, как он сам рассказывает, поэзия тоже не стала основным доходом: «Каким-то образом пытаюсь зарабатывать журналистикой (тексты Караулова выходят в профсоюзной газете «Солидарность» и на сайте «Ваши новости». — Прим. ред.), но получается не очень впечатляюще. У меня была работа до СВО: я один из лучших в Москве юридических переводчиков, с английским языком работаю. Ничего этого уже нет. Ну, а сейчас как-то пытаюсь выживать. Не скажу, что государство мне в этом помогает. Государственных денег я не вижу, но в общем-то, и слава богу! Очень не хотелось бы, чтобы государство дало техническое задание», — рассказал Караулов.



Поэт признался, что только что получил от издательства «Питер» отчет о продажах за последний квартал: накапало несколько тысяч: «Вот такого, чтобы гонорары кому-то платили, я не знаю. Гонораров маловато». Выступление на Красной площади в финансовом плане, по словам Караулова, тоже оказалось делом неприбыльным: за него он получил «маечку, в которой выступал».

