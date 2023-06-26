В офисе Лукашенко говорят, что не знают, где находится Пригожин

В пресс-службе президента Александра Лукашенко говорят, что не знают, прибыл ли Евгений Пригожин в Республику Беларусь. Об этом «Фонтанке» там сообщили днём 26 июня.



«Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы и предложил направить запрос.

В субботу вечером пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж — в целях «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер», а сам он, как утверждал Песков, отправится в Беларусь.