    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd84.08eur91.49

    В офисе Лукашенко говорят, что не знают, где находится Пригожин

    4043
    19 комментариев

    В пресс-службе президента Александра Лукашенко говорят, что не знают, прибыл ли Евгений Пригожин в Республику Беларусь. Об этом «Фонтанке» там сообщили днём 26 июня.

    «Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы и предложил направить запрос.

    В субботу вечером пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж — в целях «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер», а сам он, как утверждал Песков, отправится в Беларусь.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close