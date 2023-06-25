В центре Петербурга толпа женщин в красных платьях устроили танцы в поддержку Путина

Сотни женщин в красном 25 июня собрались у Медного всадника и устроили флешмоб — пели и танцевали с флажками «Всероссийского комитета поддержки Путина».
Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Флешмоб «Шествие в красных платьях» проводится в Петербурге и других городах России не первый год. Десятки женщин всех возрастов проходят по улицам, чтобы, как говорится на сайте проекта, «поддержать уверенность в себе и вернуть любовь к себе как к женщине». А завершается всё торжественным моментом: мужчины преподносят дамам красные розы.
На сайте «Всероссийского комитета поддержки Путина» говорится, что его цель — «объединить людей с активной гражданской позицией вокруг лидера страны — президента Российской Федерации». Руководит проектом бизнесмен Роман Путин.