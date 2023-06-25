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    В центре Петербурга толпа женщин в красных платьях устроили танцы в поддержку Путина

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    Сотни женщин в красном 25 июня собрались у Медного всадника и устроили флешмоб — пели и танцевали с флажками «Всероссийского комитета поддержки Путина».

    Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    Флешмоб «Шествие в красных платьях» проводится в Петербурге и других городах России не первый год. Десятки женщин всех возрастов проходят по улицам, чтобы, как говорится на сайте проекта, «поддержать уверенность в себе и вернуть любовь к себе как к женщине». А завершается всё торжественным моментом: мужчины преподносят дамам красные розы.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    На сайте «Всероссийского комитета поддержки Путина» говорится, что его цель — «объединить людей с активной гражданской позицией вокруг лидера страны — президента Российской Федерации». Руководит проектом бизнесмен Роман Путин.

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