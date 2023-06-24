В Москве отменены массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в столице введён режим контртеррористической операции. В связи с этим, по его словам, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Проезд по столичным дорогам остаётся свободным.



«Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — отмечается в сообщении.



По данным РБК, МЧС уже сообщило о переносе вручения дипломов выпускникам вузов министерства на Красной площади.

В Петербурге сегодня должен пройти праздник выпускников «Алые паруса». Его пока не отменяли: команды не было. Организаторы говорят, что он пройдёт по плану.

