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    В Москве отменены массовые мероприятия

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    Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в столице введён режим контртеррористической операции. В связи с этим, по его словам, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Проезд по столичным дорогам остаётся свободным.

    «Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — отмечается в сообщении.

    По данным РБК, МЧС уже сообщило о переносе вручения дипломов выпускникам вузов министерства на Красной площади.

    В Петербурге сегодня должен пройти праздник выпускников «Алые паруса». Его пока не отменяли: команды не было. Организаторы говорят, что он пройдёт по плану.

    О введении в Москве и Московской области режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных терактов» 24 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

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