Больше никаких европейских шмелей. Их ввоз в Россию ограничили

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в РФ шмелей из Евросоюза — из-за отсутствия подтверждения «эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 23 июня.



Тревогу забила Ассоциация энтомологов и шмелеводов — забеспокоилась, что привозные шмели и корм для них могут занести вирусы. А также возбудителей болезней, которые могут повредить и культурам в теплицах, и сельхозработникам с потребителями. Россельхознадзор запросил переговоры с Генеральным директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE), но ответа не получил, сообщает ведомство.