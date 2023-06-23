    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, с-з

    758мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Больше никаких европейских шмелей. Их ввоз в Россию ограничили

    1870
    17 комментариев

    Россельхознадзор временно ограничил ввоз в РФ шмелей из Евросоюза — из-за отсутствия подтверждения «эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия насекомых». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 23 июня.

    Тревогу забила Ассоциация энтомологов и шмелеводов — забеспокоилась, что привозные шмели и корм для них могут занести вирусы. А также возбудителей болезней, которые могут повредить и культурам в теплицах, и сельхозработникам с потребителями. Россельхознадзор запросил переговоры с Генеральным директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE), но ответа не получил, сообщает ведомство.

    Ввоз ограничен с 20 июня. Эти меры будут действовать до «видеовстречи с европейскими коллегами» и подтверждения того, что со шмелями все в порядке.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ШмелиЕвросоюз
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close