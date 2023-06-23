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    Для выпускников на «Алых парусах» добавят более 500 дополнительных туалетов

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    К празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня, в центре города поставят более 500 дополнительных передвижных туалетов. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Дополнительные туалеты появятся на Дворцовой площади и прилегающих территориях, у Марсова поля и Миллионной улицы, на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной, а также у Сенатской площади. Помимо этого, в день праздника будут круглосуточно работать стационарные и модульные туалеты по следующим адресам:

    • Адмиралтейский проспект, 5, литера А;
    • Сенатская площадь, 6, литера Б;
    • 7-я линия В.О., 44, возле метро «Василеостровская»;
    • улица Куйбышева, 33/8, литера А;
    • Александровский парк, дом 1, корпус 2, литера А;
    • Александровский парк, дом 2;
    • в Румянцевском саду;
    • Дворец спорта «Юбилейный»;
    • на Петровской набережной у «Авроры» (в районе дома 10);
    • на Дворцовой площади у Певческого моста.

    Все туалеты Водоканала бесплатны, добавляют в пресс-службе.

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