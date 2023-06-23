Для выпускников на «Алых парусах» добавят более 500 дополнительных туалетов

К празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня, в центре города поставят более 500 дополнительных передвижных туалетов. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Дополнительные туалеты появятся на Дворцовой площади и прилегающих территориях, у Марсова поля и Миллионной улицы, на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной, а также у Сенатской площади. Помимо этого, в день праздника будут круглосуточно работать стационарные и модульные туалеты по следующим адресам:
- Адмиралтейский проспект, 5, литера А;
- Сенатская площадь, 6, литера Б;
- 7-я линия В.О., 44, возле метро «Василеостровская»;
- улица Куйбышева, 33/8, литера А;
- Александровский парк, дом 1, корпус 2, литера А;
- Александровский парк, дом 2;
- в Румянцевском саду;
- Дворец спорта «Юбилейный»;
- на Петровской набережной у «Авроры» (в районе дома 10);
- на Дворцовой площади у Певческого моста.
Все туалеты Водоканала бесплатны, добавляют в пресс-службе.