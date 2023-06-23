Для выпускников на «Алых парусах» добавят более 500 дополнительных туалетов

К празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня, в центре города поставят более 500 дополнительных передвижных туалетов. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



Дополнительные туалеты появятся на Дворцовой площади и прилегающих территориях, у Марсова поля и Миллионной улицы, на Адмиралтейском проспекте и Адмиралтейской набережной, а также у Сенатской площади. Помимо этого, в день праздника будут круглосуточно работать стационарные и модульные туалеты по следующим адресам: