Майданов, «Земляне» и Елена Север. В Петербурге прошел концерт для пациентов 442-го военного госпиталя

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В Петербурге в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны прошел концерт агитбригады «Русского Радио». Перед пациентами и медиками выступили Денис Майданов, «Земляне» и супруга владельца «Русской медиагруппы» Елена Север. Последняя, к слову, исполнила песню «Россия», которую в 1993 году пела Алла Пугачева, уехавшая ныне из страны.
В качестве разогрева ведущая Алла Довлатова рассказала шутку про главное правило солдат, заранее извинившись перед собравшимися, ведь она «пока там не была». Было у зрителей время подумать и о духовном — детали на видео.
Также во время мероприятия пациентам вручили первые сертификаты за подбитую технику ВСУ: два из них — по миллиону рублей, еще два — по 700 тысяч рублей. Деньги за уничтоженные «Леопарды», как ранее писала «Фонтанка», на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день Петербургского экономического форума пообещали платить Григорий Лепс и Николай Басков. Автором идеи был владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.
Как прошел концерт в госпитале — смотрите в нашем фоторепортаже.