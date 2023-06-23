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    Майданов, «Земляне» и Елена Север. В Петербурге прошел концерт для пациентов 442-го военного госпиталя

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    12 комментариев

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В Петербурге в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны прошел концерт агитбригады «Русского Радио». Перед пациентами и медиками выступили Денис Майданов, «Земляне» и супруга владельца «Русской медиагруппы» Елена Север. Последняя, к слову, исполнила песню «Россия», которую в 1993 году пела Алла Пугачева, уехавшая ныне из страны.

    В качестве разогрева ведущая Алла Довлатова рассказала шутку про главное правило солдат, заранее извинившись перед собравшимися, ведь она «пока там не была». Было у зрителей время подумать и о духовном — детали на видео.

    Также во время мероприятия пациентам вручили первые сертификаты за подбитую технику ВСУ: два из них — по миллиону рублей, еще два — по 700 тысяч рублей. Деньги за уничтоженные «Леопарды», как ранее писала «Фонтанка», на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день Петербургского экономического форума пообещали платить Григорий Лепс и Николай Басков. Автором идеи был владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

    Как прошел концерт в госпитале — смотрите в нашем фоторепортаже.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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