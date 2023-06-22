В Крыму произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение зафиксировано утром 22 июня, в 5:42 мск, в Чёрном море у берегов Крымского полуострова, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда составила 4,6, эпицентр располагался в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы на глубине 10 километров.

