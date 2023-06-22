В Крыму произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение зафиксировано утром 22 июня, в 5:42 мск, в Чёрном море у берегов Крымского полуострова, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда составила 4,6, эпицентр располагался в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы на глубине 10 километров.
Крым расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса, это сейсмоопасный регион. Самое сильное землетрясение там было зафиксировано в сентябре 1927 года. По некоторым данным, магнитуда достигала 9, в Ялте было разрушено более
23 марта в Сочи, по данным Обнинской сейсмологической станции, случилось землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2–3 балла.
Напомним, 6 февраля в Турции в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, и ещё одно, магнитудой 5,6, — 27 февраля в Малатье. Погибли более 50 тысяч человек.