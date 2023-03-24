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    Нарастающий гул, затем толчки. В Сочи произошло землетрясение

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    В Сочи, по данным Обнинской сейсмологической станции, 23 марта зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2–3 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщают 24 марта «Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    Погибших и пострадавших нет, «объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме», отмечается в сообщении. Землетрясения до 3 баллов считаются для Сочи нормальным явлением.

    Жители и гости курорта вчера вечером почувствовали подземные толчки, пишет кубанская «Комсомолка». «Сначала был нарастающий гул, потом два толчка», — рассказывают сочинцы в соцсетях. Такие толчки могут напугать человека, пошатнув, например, люстры и посуду.

    Тем временем в Турции минувшей ночью произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 4,9. Оно зафиксировано в 3:39 мск на территории провинции Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, передаёт РИА Новости.

    Напомним, 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье. Погибли более 50 тысяч человек.

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