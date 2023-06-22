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    Маникюр на лето — 2023: самые смелые идеи дизайна

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    Фото: Adobe Stock
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    Лето — несомненно лучшее время для экспериментов с дизайном на ногтях. Любимые платья, рубашки, юбки и майки не нужно скрывать под толстой курткой — и маникюр становится неотъемлемой частью образа. Вместе с коллегами из The Girl рассказываем, какие ногти сделать в этом сезоне любительницам самых смелых идей.

    Маникюр на короткие ногти

    Любителям свежих цветов рекомендуем сделать маникюр цвета айс-матча. Классическая матча всегда представляется нам зеленой, но ее истинные ценители знают, что оттенок всегда зависит от крепости заваренного напитка. Чем крепче матча, тем темнее цвет — как и в случае с кофе. Мы рекомендуем вам попробовать молочно-зеленый — как чай средней крепости.

    Сегодня девушки делают ставку на монохромные и «глазированные» дизайны. В первом случае для маникюра используют металлические втирки, во втором — жемчужные. Металлик подходит для тех, кто любит более экстравагантный нейл-арт, а пудровый жемчуг, в свою очередь, создан для более утонченных натур.

    Другая вариация зеленого маникюра — сочный яблочный
    Другая вариация зеленого маникюра — сочный яблочныйФото: Adobe Stock
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    Желтые ногти — однозначно в тренде летом 2023 года. Этот цвет напоминает о солнце, сочных фруктах и именно в теплом сезоне смотрится совсем не броско.

    Самым смелым рекомендуем экспериментировать с дизайном. Вы можете сделать желтый френч, цветные геометрические полоски, покрыть один ноготь прозрачным лаком и наклеить на пластину желтые рисунки. А может быть, вам понравится сочетать на ногтях разные оттенки этого цвета: светлый и темный. Или смешать его с контрастирующим цветом — например, лавандовым.

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    Вы уже пробовали наносить на ногти, на первый взгляд, несочетаемые цвета? Поверьте, если подобрать нужный дизайн, ваш маникюр будет выглядеть стильно и эффектно. К примеру, можете попробовать смешать зеленый и розовый.

    Только не нужно окрашивать ногти целиком: используйте простые геометрические рисунки или френч.

    Сочетание зеленого, розового и оранжевого может выглядеть стильно
    Сочетание зеленого, розового и оранжевого может выглядеть стильноФото: Adobe Stock
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    Лето — лучшее время для экспериментов с цветочным орнаментом. Можно остановиться на спокойных вариантах: например, нанесенными поверх нюдового лака белыми ромашками.

    Если вам по нраву более яркий маникюр, нанесите на ногти классические наклейки с травой и цветами. По крайней мере такой вариант будет точно каждый день поднимать вам настроение!

    Глядите, какой красивый и нежный цветочный рисунок
    Глядите, какой красивый и нежный цветочный рисунокФото: Adobe Stock
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    Не забывайте, что лето — время романтики. Любые идеи с использованием сердечек, бантиков или жемчужных узоров разнообразят ваш маникюр и подойдут под открытые платья, легкие рубашки и летящие юбки.

    Фото: Adobe Stock
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    Маникюр на длинные ногти

    Следующий вариант для любительниц яркости — бархатный голубой. Фотографии именно с таким маникюром в июне в соцсетях опубликовала Дуа Липа.

    Певица не боится экспериментов и носила на ногтях самые необычные дизайны: от цветных френчей, которые уже стали классикой, до вариантов с объемными бусинами и фигурками. Ее очередной маникюр голубого цвета отличается особым бархатным эффектом — мастера добиваются такого с помощью магнита. Вы, кстати, можете сочетать такие ногти с блестящими голубыми тенями — это будет очень стильно!

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    Вот еще вариант интересного смешения цветов: зеленый и оранжевый. Эти оттенки напоминают то ли сочные конфеты, то ли летние фрукты, то ли цветы на грядке. Можете придумать с ними интересный рисунок, а можете и просто целиком покрыть лаком ногтевые пластины.

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    Один из самых модных цветов этого лета — фиолетовый. Причем в тренде все его оттенки: лавандовый, сиреневый, лиловый.

    Вот вам несколько идей: сиреневый маникюр на длинных ногтях, сочетание на пластинах фиолетового и лилового, фиолетовый в неоновом варианте… Не ограничивайте свою фантазию.

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    Или такая идея: мятный лак с жемчужной втиркой или даже серебристыми узорами. В этом есть что-то сказочное из мультфильмов про фей, не находите?

    Если у вас нет втирки, сделайте классический бирюзовый маникюр на длинных ногтях — вариант, который остается модным во все времена.

    Бирюзовый — цвет на все времена
    Бирюзовый — цвет на все временаФото: Adobe Stock
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    Если думаете, какой узор нанести на ногти, подскажем вам главный тренд этого лета: в моде — волнообразные непропорциональные рисунки.

    Модные в 2023 году волны могут выглядеть так
    Модные в 2023 году волны могут выглядеть такФото: Adobe Stock
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    Попробуйте, например, нанести на нюдовый прозрачный лак яркие цветные пятна. Или выберите один цвет за основу, а другим нарисуйте на ногтях контрастные украшения.

    Фото: Adobe Stock
    Другая вариация зеленого маникюра — сочный яблочный
    Другая вариация зеленого маникюра — сочный яблочныйФото: Adobe Stock
    Сочетание зеленого, розового и оранжевого может выглядеть стильно
    Сочетание зеленого, розового и оранжевого может выглядеть стильноФото: Adobe Stock
    Глядите, какой красивый и нежный цветочный рисунок
    Глядите, какой красивый и нежный цветочный рисунокФото: Adobe Stock
    Фото: Adobe Stock
    Бирюзовый — цвет на все времена
    Бирюзовый — цвет на все временаФото: Adobe Stock
    Модные в 2023 году волны могут выглядеть так
    Модные в 2023 году волны могут выглядеть такФото: Adobe Stock

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