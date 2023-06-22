Маникюр на лето — 2023: самые смелые идеи дизайна

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Лето — несомненно лучшее время для экспериментов с дизайном на ногтях. Любимые платья, рубашки, юбки и майки не нужно скрывать под толстой курткой — и маникюр становится неотъемлемой частью образа. Вместе с коллегами из The Girl рассказываем, какие ногти сделать в этом сезоне любительницам самых смелых идей.

Маникюр на короткие ногти Любителям свежих цветов рекомендуем сделать маникюр цвета айс-матча. Классическая матча всегда представляется нам зеленой, но ее истинные ценители знают, что оттенок всегда зависит от крепости заваренного напитка. Чем крепче матча, тем темнее цвет — как и в случае с кофе. Мы рекомендуем вам попробовать молочно-зеленый — как чай средней крепости.



Сегодня девушки делают ставку на монохромные и «глазированные» дизайны. В первом случае для маникюра используют металлические втирки, во втором — жемчужные. Металлик подходит для тех, кто любит более экстравагантный нейл-арт, а пудровый жемчуг, в свою очередь, создан для более утонченных натур.



Другая вариация зеленого маникюра — сочный яблочный Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Желтые ногти — однозначно в тренде летом 2023 года. Этот цвет напоминает о солнце, сочных фруктах и именно в теплом сезоне смотрится совсем не броско.

Самым смелым рекомендуем экспериментировать с дизайном. Вы можете сделать желтый френч, цветные геометрические полоски, покрыть один ноготь прозрачным лаком и наклеить на пластину желтые рисунки. А может быть, вам понравится сочетать на ногтях разные оттенки этого цвета: светлый и темный. Или смешать его с контрастирующим цветом — например, лавандовым.

Попробуйте нанести на ногти желтые узоры Фото: Adobe Stock Как вам желтый френч? Фото: Adobe Stock Неоновые оттенки в моде последние месяцы Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вы уже пробовали наносить на ногти, на первый взгляд, несочетаемые цвета? Поверьте, если подобрать нужный дизайн, ваш маникюр будет выглядеть стильно и эффектно. К примеру, можете попробовать смешать зеленый и розовый.



Только не нужно окрашивать ногти целиком: используйте простые геометрические рисунки или френч.

Сочетание зеленого, розового и оранжевого может выглядеть стильно Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Лето — лучшее время для экспериментов с цветочным орнаментом. Можно остановиться на спокойных вариантах: например, нанесенными поверх нюдового лака белыми ромашками.



Если вам по нраву более яркий маникюр, нанесите на ногти классические наклейки с травой и цветами. По крайней мере такой вариант будет точно каждый день поднимать вам настроение!

Глядите, какой красивый и нежный цветочный рисунок Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Не забывайте, что лето — время романтики. Любые идеи с использованием сердечек, бантиков или жемчужных узоров разнообразят ваш маникюр и подойдут под открытые платья, легкие рубашки и летящие юбки.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Маникюр на длинные ногти Следующий вариант для любительниц яркости — бархатный голубой. Фотографии именно с таким маникюром в июне в соцсетях опубликовала Дуа Липа.

Певица не боится экспериментов и носила на ногтях самые необычные дизайны: от цветных френчей, которые уже стали классикой, до вариантов с объемными бусинами и фигурками. Ее очередной маникюр голубого цвета отличается особым бархатным эффектом — мастера добиваются такого с помощью магнита. Вы, кстати, можете сочетать такие ногти с блестящими голубыми тенями — это будет очень стильно!

Блестящий голубой освежает образ Фото: Adobe Stock Если нанести на лак блестки, получится бархатный эффект Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вот еще вариант интересного смешения цветов: зеленый и оранжевый. Эти оттенки напоминают то ли сочные конфеты, то ли летние фрукты, то ли цветы на грядке. Можете придумать с ними интересный рисунок, а можете и просто целиком покрыть лаком ногтевые пластины.

Эти цвета выглядят довольно смело Фото: Adobe Stock Зеленый и оранжевый можно нанести и на короткие ногти Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Один из самых модных цветов этого лета — фиолетовый. Причем в тренде все его оттенки: лавандовый, сиреневый, лиловый.

Вот вам несколько идей: сиреневый маникюр на длинных ногтях, сочетание на пластинах фиолетового и лилового, фиолетовый в неоновом варианте… Не ограничивайте свою фантазию.

Вы можете сделать маникюр в стиле «градиет» Фото: Adobe Stock Использовать неоновую палитру — тоже отличный вариант Фото: Adobe Stock Сиреневый — одновременно стильный и нежный оттенок Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Или такая идея: мятный лак с жемчужной втиркой или даже серебристыми узорами. В этом есть что-то сказочное из мультфильмов про фей, не находите?



Если у вас нет втирки, сделайте классический бирюзовый маникюр на длинных ногтях — вариант, который остается модным во все времена.

Бирюзовый — цвет на все времена Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если думаете, какой узор нанести на ногти, подскажем вам главный тренд этого лета: в моде — волнообразные непропорциональные рисунки.

Модные в 2023 году волны могут выглядеть так Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Попробуйте, например, нанести на нюдовый прозрачный лак яркие цветные пятна. Или выберите один цвет за основу, а другим нарисуйте на ногтях контрастные украшения.