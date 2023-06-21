Cartier на руке, Bvlgari в багаже. В Пулково не пропустили девушку с «лучшими друзьями»

Ювелирные украшения стоимостью в несколько миллионов рублей не смогла провезти девушка, вернувшаяся из Дубая. Найти груз помог таможенный рентген в аэропорту Пулково, сообщает 21 июня пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.



По данным ведомства, пассажирка попыталась пронести в багаже часы Cartier и браслет Bvlgari, а также браслет Cartier на руке через «зеленый» коридор. Однако подозрительные коробки показал рентген.



Украшения были направлены на экспертизу. Оказалось, что оба браслета изготовлены из золота 750-й пробы и украшены бриллиантами и рубеллитами. Часы также были золотыми с бриллиантовыми вставками.

