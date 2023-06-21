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    Петербурженка добилась справедливости после пережитого нападения воительницы с желтой лейкой

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    Петербурженка добилась компенсации морального вреда за пережитое почти четыре года назад нападение. В Петергофе на нее набросилась женщина с желтой пластиковой лейкой — в итоге пострадал палец на руке.

    О подробностях истории 21 июня рассказывает объединенная пресс-служба судов города. Потерпевшая просила взыскать с обидчицы 500 тысяч рублей компенсации и 30 тысяч — за расходы на услуги представителя. Потерпевшая заявила, что до этого момента ее физическое и психологическое здоровье остались подорванными из-за пережитого потрясения. Ответчица в суд пришла и возражала.

    Суд установил, что в ходе ссоры нападавшая трясла потерпевшую за руки, потом стала выкручивать ей указательный палец левой руки и одновременно била лейкой, в том числе по голове. Петродворцовый райсуд действительно взыскал с нее компенсацию, но гораздо более скромную, чем хотела истица: 7,5 тысячи рублей, а также 5 тысяч за услуги представителя.

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