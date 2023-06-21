Петербурженка добилась справедливости после пережитого нападения воительницы с желтой лейкой

Петербурженка добилась компенсации морального вреда за пережитое почти четыре года назад нападение. В Петергофе на нее набросилась женщина с желтой пластиковой лейкой — в итоге пострадал палец на руке.



О подробностях истории 21 июня рассказывает объединенная пресс-служба судов города. Потерпевшая просила взыскать с обидчицы 500 тысяч рублей компенсации и 30 тысяч — за расходы на услуги представителя. Потерпевшая заявила, что до этого момента ее физическое и психологическое здоровье остались подорванными из-за пережитого потрясения. Ответчица в суд пришла и возражала.

