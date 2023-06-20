Российские «Зеленые карты» перестанут действовать 30 июня. На замену им придут «Синие»

Российские страховщики больше не могут выдавать водителям сертификаты «Зеленая карта», а уже выданные полисы действуют последний месяц. Вместо нее РФ намерена создать с дружественными странами новую систему, которую пока назвали «Синей картой».

Генеральная ассамблея Совета страховых бюро «Зеленая карта» приостановила членство Российского союза автостраховщиков в системе с 30 июня на неопределенный срок «по санкционным мотивам», сообщает 20 июня пресс-служба РСА. Аналогичное решение было принято и в отношении Белорусского бюро.

Это значит, что российские страховщики больше не имеют права выдавать «Зеленые карты» для поездок во все страны системы. Действие уже выданных сертификатов прекратится 30 июня 2023 года независимо от того, на какой срок они были выданы. Аналогично в России перестанут действовать иностранные «Зеленые карты». Страховые случаи, произошедшие до 29 июня включительно, еще будут урегулированы в стандартном порядке. Это не касается стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии — с ними, напомним, соглашения не действуют уже с 1 июня.

Для въезда в другие страны придется покупать национальные полисы приграничного страхования. В то же время РСА и Белорусское бюро по транспортному страхованию заключили соглашение о едином полисе ОСАГО, аналогичное «Зеленой карте». Все страховые случаи по таким полисам будут урегулироваться в стандартном порядке. Также были заключены двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, по которым российские «Зеленые карты», оформленные до 1 июля, продолжат действовать на территориях этих стран до истечения срока страхования, а страховые случаи по ним и за период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года будут урегулированы стандартно. Соответственно и в России продолжат действовать азербайджанские и турецкие «Зеленые карты».