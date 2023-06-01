«Зеленая карта» — всё. Договор с Европой больше не действует

С 1 июня прекратили действие двусторонние соглашения Российского союза автостраховщиков с бюро и союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании о взаимном признании сертификатов «Зеленая карта».
Российские «Зеленые карты» больше не действуют на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании, а российские страховщики — члены бюро «Зеленая карта» больше не могут выдавать сертификаты для поездок в эти страны. Аналогично европейские полисы прекратили действие на территории России независимо от срока действия, указанного на сертификате, разъяснили в РСА.
Для поездок в ЕС, Швейцарию и Великобританию теперь придется покупать на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны, а европейские водители для поездок по РФ должны покупать российский полис ОСАГО. Для поездок в другие страны системы российские «Зеленые карты» по-прежнему действуют без ограничений.
Подробнее об изменениях смотрите в карточках «Фонтанки».