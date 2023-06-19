Союзному государству — союзный полис ОСАГО. Что Москва и Минск готовят для водителей

Российские и белорусские автомобилисты смогут оформлять единый полис ОСАГО. Он будет действовать сразу в двух государствах, пишет 19 июня «Коммерсантъ». Но не прямо сейчас.



Законопроект согласовало парламентское собрание Союзного государства, сообщили изданию в Госдуме. Теперь Москве и Минску предстоит скорректировать внутренние правила, чтобы идея заработала.



Единый полис ОСАГО может стать заменой «Зеленой карты» для поездок в Белоруссию. «Ъ» напоминает, что с 1 июля 2023 года международные полисы, выданные в России, перестанут работать в Молдавии, Турции и Азербайджане. А в ЕС их уже не принимают — с 1 июня.

