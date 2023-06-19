    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.99eur91.8

    Союзному государству — союзный полис ОСАГО. Что Москва и Минск готовят для водителей

    492
    1 комментарий

    Российские и белорусские автомобилисты смогут оформлять единый полис ОСАГО. Он будет действовать сразу в двух государствах, пишет 19 июня «Коммерсантъ». Но не прямо сейчас.

    Законопроект согласовало парламентское собрание Союзного государства, сообщили изданию в Госдуме. Теперь Москве и Минску предстоит скорректировать внутренние правила, чтобы идея заработала.

    Единый полис ОСАГО может стать заменой «Зеленой карты» для поездок в Белоруссию. «Ъ» напоминает, что с 1 июля 2023 года международные полисы, выданные в России, перестанут работать в Молдавии, Турции и Азербайджане. А в ЕС их уже не принимают — с 1 июня.

    Согласно модельному закону, единый полис ОСАГО для России и Белоруссии российский водитель сможет оформить, заключая национальный договор ОСАГО. Для коротких поездок в Белоруссию по-прежнему можно будет использовать краткосрочные «Зеленые» и «Синие» карты.

    При поездке в Евросоюз остаётся только один вариант — купить прямо на границе полис, который эмитирован страной, куда въезжает владелец авто.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Россия и БелоруссияОСАГО
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close