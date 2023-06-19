Союзному государству — союзный полис ОСАГО. Что Москва и Минск готовят для водителей

Российские и белорусские автомобилисты смогут оформлять единый полис ОСАГО. Он будет действовать сразу в двух государствах, пишет 19 июня «Коммерсантъ». Но не прямо сейчас.
Законопроект согласовало парламентское собрание Союзного государства, сообщили изданию в Госдуме. Теперь Москве и Минску предстоит скорректировать внутренние правила, чтобы идея заработала.
Единый полис ОСАГО может стать заменой «Зеленой карты» для поездок в Белоруссию. «Ъ» напоминает, что с 1 июля 2023 года международные полисы, выданные в России, перестанут работать в Молдавии, Турции и Азербайджане. А в ЕС их уже не принимают — с 1 июня.
Согласно модельному закону, единый полис ОСАГО для России и Белоруссии российский водитель сможет оформить, заключая национальный договор ОСАГО. Для коротких поездок в Белоруссию по-прежнему можно будет использовать краткосрочные «Зеленые» и «Синие» карты.
При поездке в Евросоюз остаётся только один вариант — купить прямо на границе полис, который эмитирован страной, куда въезжает владелец авто.