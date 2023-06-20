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    Вслед за Лепсом в Казахстане отменили концерт «Би-2»

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    Власти казахстанского Семея сообщили, что запланированный концерт рок-группы «Би-2» не состоится из-за траура по погибшим в лесных пожарах. Об этом 20 июня сообщают СМИ республики.

    Поначалу глава Семея опубликовал сообщение о том, что концерт «Би-2» отменен. Тогда жители Казахстана в комментариях начали критиковать чиновников, поскольку музыканты хотели отправить свои гонорары пострадавшим при пожаре в области Абай. Позднее пост был удален.

    В администрации пояснили, что не они отменяли концерт. А руководство «Арены», где должна была выступить группа «Би-2», попросило организаторов мероприятия сдвинуть сроки на август 2023 года.

    Природные пожары вспыхнули на востоке Казахстана 10 июня. На данный момент известно о 14 погибших. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

    Концерты «Би-2» прошли 14 июня в Астане и 17 июня — в Алма-Ате. Во время выступлений музыканты пообещали перечислить все полученные от продажи билетов средства пострадавшим при пожаре.

    Напомним, как стало известно накануне, концерт Григория Лепса отменили в Казахстане после того, как на Петербургском экономическом форуме музыкант поддержал слова Николая Баскова о том, что они будут платить по миллиону рублей за подбитую украинскую военную технику.

    Российский Минюст включил солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, более известного как Лева «Би-2», в список иностранных агентов. На вопрос подписчиков о том, когда состоятся концерты в России, фронтмен Егор Бортник ответил, что не вернется в РФ.

    *Признан Минюстом иностранным агентом.

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