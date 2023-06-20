Вслед за Лепсом в Казахстане отменили концерт «Би-2»

Власти казахстанского Семея сообщили, что запланированный концерт рок-группы «Би-2» не состоится из-за траура по погибшим в лесных пожарах. Об этом 20 июня сообщают СМИ республики.



Поначалу глава Семея опубликовал сообщение о том, что концерт «Би-2» отменен. Тогда жители Казахстана в комментариях начали критиковать чиновников, поскольку музыканты хотели отправить свои гонорары пострадавшим при пожаре в области Абай. Позднее пост был удален.



В администрации пояснили, что не они отменяли концерт. А руководство «Арены», где должна была выступить группа «Би-2», попросило организаторов мероприятия сдвинуть сроки на август 2023 года.

