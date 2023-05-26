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    Минюст внес Леву Би-2 в реестр иноагентов

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    Один из основателей группы «Би-2» Лева Би-2 (Егор Бортник*) внесен в реестр иностранных агентов. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минюста.

    Отмечается, что музыкант «выступал против СВО, негативно высказывался против РФ, ее граждан и органов государственной власти».

    Также в список включены:

    — ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Ирина Аллеман*;

    — экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*;

    — антрополог и фольклорист Александра Архипова*;

    — экономист Владислав Иноземцев*;

    — экс-директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*;

    — объединение «Общенародный Союз Возрождения России»*;

    — общественное движение «Совет матерей и жен»* и его глава Ольга Цуканова*;

    — директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев*;

    — юрист Анна Пшеничная*.

    Ранее Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию. Несколько дней назад в гастрольном графике группы были указаны концерты в российских городах, но теперь отмечается, что они перенесены, а новые даты станут известны «в ближайшее время».

    *Признаны Минюстом иностранными агентами.

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