Минюст внес Леву Би-2 в реестр иноагентов

Один из основателей группы «Би-2» Лева Би-2 (Егор Бортник*) внесен в реестр иностранных агентов. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что музыкант «выступал против СВО, негативно высказывался против РФ, ее граждан и органов государственной власти».
Также в список включены:
— ведущая YouTube-канала «Популярная политика» Ирина Аллеман*;
— экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*;
— антрополог и фольклорист Александра Архипова*;
— экономист Владислав Иноземцев*;
— экс-директор Новосибирского открытого колледжа Сергей Чернышов*;
— объединение «Общенародный Союз Возрождения России»*;
— общественное движение «Совет матерей и жен»* и его глава Ольга Цуканова*;
— директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев*;
— юрист Анна Пшеничная*.
Ранее Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию. Несколько дней назад в гастрольном графике группы были указаны концерты в российских городах, но теперь отмечается, что они перенесены, а новые даты станут известны «в ближайшее время».
*Признаны Минюстом иностранными агентами.