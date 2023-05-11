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    Музыка

    Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию. У группы запланирован концерт в «Лужниках»

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    Солист группы «Би-2» намекнул, что концертов в России можно не ждать — хотя у коллектива до сих пор запланировано выступление в «Лужниках» на 10 июня. Подробности выяснились в комментариях к сообщениям пользователей в личном аккаунте Левы Би-2 в соцсетях. СМИ обратили на них внимание 11 мая.

    «Лёва, хотелось узнать, может, ответите. Будут концерты в России? Стоит ждать когда-нибудь? Был на одном, лучший из концертов на которых был. Буду благодарен за ответ», — спрашивал один из них.

    И получил ответ от артиста: «Я не вернусь в Россию».

    «Можно вопрос? — вступил в обсуждение другой подписчик. — А если вы больше не вернётесь в РФ, то почему у вас на сайте продаются билеты на концерт в Лужниках, в Сочи, в Волгограде? Если вы решили что не будете выступать в РФ, то зачем выставлять на продажу билеты на концерт в русских городах? Если мероприятия состоятся это конечно хорошо, но многие у вас в телеграмме пишут что в билеты у них в Лужники ещё с 2021 года лежат. Очень хочу попасть на ваше выступление вот и переживаю».

    «Это просто формальность», — ответил Лева Би-2.

    В гастрольном графике группы, опубликованном на сайте коллектива, московский концерт, как и выступления в других городах России, действительно значится. Ранее отменялось участие коллектива в концерте «Брат-2: Живой Soundtrack» и рок-фестивале в Воронеже.

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