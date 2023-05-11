Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию. У группы запланирован концерт в «Лужниках»

Солист группы «Би-2» намекнул, что концертов в России можно не ждать — хотя у коллектива до сих пор запланировано выступление в «Лужниках» на 10 июня. Подробности выяснились в комментариях к сообщениям пользователей в личном аккаунте Левы Би-2 в соцсетях. СМИ обратили на них внимание 11 мая.



«Лёва, хотелось узнать, может, ответите. Будут концерты в России? Стоит ждать когда-нибудь? Был на одном, лучший из концертов на которых был. Буду благодарен за ответ», — спрашивал один из них.



И получил ответ от артиста: «Я не вернусь в Россию».

