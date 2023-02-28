«Брата-2» вспомнят без «Полковнику никто не пишет». «Би-2» и «Сплина» не будет на концерте-саундтреке

Состав участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», который должен пройти 4 марта в Москве, изменился. Как 28 февраля заметило ТАСС, из списка заявленных артистов пропали группы-хедлайнеры — «Би-2» и «Сплин». Организаторы — компания NCA — не стали углубляться в подробности, лишь подтвердив изменения.
Впрочем, проблемы с участием именно этих коллективов были ожидаемы: концерт изначально планировалось провести еще 17 июня 2022 года. Однако затем фестиваль перенесли на март 2023 года, чтобы «сохранить состав участников».
Ранее «Би-2» и «Сплин» выражали свои пацифистские взгляды, «Би-2» при этом вынужденно перенесли ряд своих концертов в городах России, включая Петербург. На 28 февраля в ближайшем гастрольном графике группы — лишь заграничные выступления: 1 марта коллектив ждут в Дубае, 10 марта — в Кишиневе, 17 марта — в Ереване, далее — в Кемере, Кейсарии и городах США. Москва — первой из российских городов — запланирована лишь на 10 июня.
Группа «Сплин» пережила ряд отмен своих выступлений осенью 2022 года — во Владимире, Нижнем Новгороде, Череповце и Ярославле. В конце февраля группа гастролировала на Урале. Однако ближайшие планы и этого коллектива, анонсированные на их сайте, связаны с другими странами: 31 марта «Сплин» ждут в Лимасоле, 2 апреля — в Тель-Авиве, в середине того же месяца — в городах Турции. Ближайшие концерты в России запланированы на 19 и 20 апреля в Туле и Твери.
Напомним, в фильме «Брат-2», которому посвящен концерт, звучали песни «Би-2» «Полковнику никто не пишет», «Счастье», «Варвара» и композиция «Линия жизни» группы «Сплин».