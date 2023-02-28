«Брата-2» вспомнят без «Полковнику никто не пишет». «Би-2» и «Сплина» не будет на концерте-саундтреке

Состав участников фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack», который должен пройти 4 марта в Москве, изменился. Как 28 февраля заметило ТАСС, из списка заявленных артистов пропали группы-хедлайнеры — «Би-2» и «Сплин». Организаторы — компания NCA — не стали углубляться в подробности, лишь подтвердив изменения.



Впрочем, проблемы с участием именно этих коллективов были ожидаемы: концерт изначально планировалось провести еще 17 июня 2022 года. Однако затем фестиваль перенесли на март 2023 года, чтобы «сохранить состав участников».

