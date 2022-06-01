В Москве перенесли фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack». Исполнители разделились во мнениях об Украине

В Москве перенесли фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack», который должен был состояться 17 июня. На сайте билетного оператора 1 июня сообщили, что перенос связан с желанием «сохранить состав участников».



Новая дата проведения мероприятия — 4 марта 2023 года.



В фестивале должны были принять участие Вячеслав Бутусов, «Би-2», «Сплин», Сергей Бобунец (экс-«Смысловые галлюцинации») и «Маша и медведи». Отметим, что «Би-2» и «Сплин» ранее выражали свои пацифистские взгляды, в то время как Бобунец и солистка группы «Маша и медведи» поддерживали боевые действия на территории Украины.

