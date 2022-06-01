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    В Москве перенесли фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack». Исполнители разделились во мнениях об Украине

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    В Москве перенесли фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack», который должен был состояться 17 июня. На сайте билетного оператора 1 июня сообщили, что перенос связан с желанием «сохранить состав участников».

    Новая дата проведения мероприятия — 4 марта 2023 года.

    В фестивале должны были принять участие Вячеслав Бутусов, «Би-2», «Сплин», Сергей Бобунец (экс-«Смысловые галлюцинации») и «Маша и медведи». Отметим, что «Би-2» и «Сплин» ранее выражали свои пацифистские взгляды, в то время как Бобунец и солистка группы «Маша и медведи» поддерживали боевые действия на территории Украины.

    Напомним, что «Би-2» перенесли свои выступления на осень. Сбои в концертном туре начались у коллектива с концерта в Омске 28 апреля. Выступление отменили за несколько минут перед началом. Организаторы заявили, что группа пыталась закрыть провластный баннер черной тканью. Музыканты, в свою очередь, объяснили свои действия необходимостью визуального оформления шоу.

    «Фонтанка» писала, что ранее стало известно о переносе московского концерта группы ДДТ на год. Организаторы не смогли согласовать выступление со столичными властями.

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