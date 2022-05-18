«Би-2» перенесли концерты на осень и просят не сдавать билеты

Рок-группа «Би-2» перенесла 7 предстоящих концертов гастрольного тура на осень. Об этом музыканты заявили 18 мая в соцсетях
«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года», — написали музыканты. О том, когда пройдет концерт в Петербурге и состоится ли он вообще, в объявлении не сказано.
О причинах переноса концертов музыканты не сообщили.
Сбои в концертном туре начались у коллектива с концерта в Омске 28 апреля. Выступление отменили за несколько минут перед началом. Организаторы заявили, что группа пыталась закрыть провластный баннер черной тканью. Музыканты, в свою очередь, объяснили свои действия необходимостью визуального оформления шоу.
После шума, поднявшегося в массмедиа, группе отменили несколько концертов: в Казани, Пензе и Петербурге.
«Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», — пообещали музыканты поклонникам. Деньги за приобретенные билеты можно вернуть, но музыканты будут «искренне благодарны» тем, кто этого не сделает и дождется обещанных выступлений.