    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    7 м/с, зап

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.54eur66.36
    Что происходит на УкраинеПлатные парковкиЕГЭ-2022Санкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный Петербург

    «Би-2» перенесли концерты на осень и просят не сдавать билеты

    1064
    2 комментария

    Рок-группа «Би-2» перенесла 7 предстоящих концертов гастрольного тура на осень. Об этом музыканты заявили 18 мая в соцсетях

    «Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года», — написали музыканты. О том, когда пройдет концерт в Петербурге и состоится ли он вообще, в объявлении не сказано.

    О причинах переноса концертов музыканты не сообщили.

    Сбои в концертном туре начались у коллектива с концерта в Омске 28 апреля. Выступление отменили за несколько минут перед началом. Организаторы заявили, что группа пыталась закрыть провластный баннер черной тканью. Музыканты, в свою очередь, объяснили свои действия необходимостью визуального оформления шоу.

    После шума, поднявшегося в массмедиа, группе отменили несколько концертов: в Казани, Пензе и Петербурге.

    «Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», — пообещали музыканты поклонникам. Деньги за приобретенные билеты можно вернуть, но музыканты будут «искренне благодарны» тем, кто этого не сделает и дождется обещанных выступлений.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Captan02
    Яблочники всей сотней прибегут ...
    BorisN
    Ждут, чем закончится
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close