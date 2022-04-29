Неидеологическая иZоляция. «Би-2» рассказали о срыве концерта в Омске и роли патриотического плаката в нём

Чёрная ткань используется на всех шоу группы «Би-2» и является неотъемлемой частью сценографии, но администрация концертного зала в Омске не оценила ранее утверждённые декорации. Об этом 29 апреля сообщает коллектив, объясняя, что на самом деле произошло перед мероприятием.



Как рассказали музыканты, на всех концертах для шоу необходим чёрный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Выступление в Омске, которым завершали тур по Сибири не стало исключением, и о том, что зал будут видоизменять, руководство комплекса знало и как будто не возражало.

«Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия. К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике «Би-2» в соцсети «ВКонтакте».

