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    «В верноподданническом угаре началась травля». Захарова высказалась о срыве концерта «Би-2» в Омске

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    16 комментариев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на внезапную отмену концерта рок-группы «Би-2» в Омске, по данным СМИ, из-за патриотического баннера. Она назвала срыв выступления «казусом исполнителя» и заявила, что в произошедшем нет никакого идеологического или политического контекста.

    «Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. <…> Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала 29 апреля Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова, сославшись на выступление президента РФ Владимира Путина, призвала не пользоваться моментом для конъюнктурных целей, справиться со своей агрессией, сохранить достоинство и «любить друг друга». «Время требует от нас <…> не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И ещё. Любить друг друга», — призвала официальный представитель МИД РФ.

    СМИ писали, что причиной отмены концерта мог стать патриотический баннер в поддержку президента России, находившийся в концертном зале. Сообщалось, что группа «Би-2» якобы отказалась выступать из-за него, хотя их публика уже собралась у входа в комплекс «Красная звезда».

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    Комментарии (16)

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    Напрасно Мария Владимировна пытается с либер-некрофилами найти общий язык: им уже не поможешь. И чем скорее они будут отправлены в то место, где уже давно находятся ментально, тем лучше и для них, и для общества...
    AndrewBarsik
    Похоже начали прозревать. Ишь как запели: "гасить в себе злобу и агрессию... любить друг друга". Поняли, наверное, на кого в первую очередь направлены злоба и агрессия и кого не любят больше всего.
    valua
    я тоже не совсем понял, что она хотела сказать, но, кажется, ближе всего монолог гарри олдмена (он же Zорг, хаха) из "пятого элемента", типа: хаос - это прекрасно.
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