«В верноподданническом угаре началась травля». Захарова высказалась о срыве концерта «Би-2» в Омске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на внезапную отмену концерта рок-группы «Би-2» в Омске, по данным СМИ, из-за патриотического баннера. Она назвала срыв выступления «казусом исполнителя» и заявила, что в произошедшем нет никакого идеологического или политического контекста.

«Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. <…> Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала 29 апреля Мария Захарова в своем Telegram-канале.