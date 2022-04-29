«В верноподданническом угаре началась травля». Захарова высказалась о срыве концерта «Би-2» в Омске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на внезапную отмену концерта рок-группы «Би-2» в Омске, по данным СМИ, из-за патриотического баннера. Она назвала срыв выступления «казусом исполнителя» и заявила, что в произошедшем нет никакого идеологического или политического контекста.
«Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. <…> Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала 29 апреля Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова, сославшись на выступление президента РФ Владимира Путина, призвала не пользоваться моментом для конъюнктурных целей, справиться со своей агрессией, сохранить достоинство и «любить друг друга». «Время требует от нас <…> не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И ещё. Любить друг друга», — призвала официальный представитель МИД РФ.
СМИ писали, что причиной отмены концерта мог стать патриотический баннер в поддержку президента России, находившийся в концертном зале. Сообщалось, что группа «Би-2» якобы отказалась выступать из-за него, хотя их публика уже собралась у входа в комплекс «Красная звезда».