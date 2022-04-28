Группа «Би-2» отменила концерт в Омске за 15 минут до начала из-за патриотического баннера

Рок-группа «Би-2» отменила 28 апреля концерт в Омске, запланированный на 19:00 часов по местному времени. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает местный портал Om1.ru.



По данным издания, музыканты уже покинули комплекс «Красная звезда».



Причиной отмены концерта, как уточняет Om1.ru, стал патриотический баннер в поддержку президента РФ Владимира Путина. Его не сняли со сцены перед концертом.



«Мы стояли [у входа] минут 40, потом нас отправили к центральному входу. Никто не выходил, ничего не объявляли, но и людей в сам комплекс не пускали. Я позвонила на вахту и спросила: «отменили ли концерт?» Там сказали, что отменили», – рассказала «Фонтанке.ру» местная жительница Людмила Середа, пришедшая на концерт.