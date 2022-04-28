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    Группа «Би-2» отменила концерт в Омске за 15 минут до начала из-за патриотического баннера

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    60 комментариев
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    Рок-группа «Би-2» отменила 28 апреля концерт в Омске, запланированный на 19:00 часов по местному времени. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает местный портал Om1.ru.

    По данным издания, музыканты уже покинули комплекс «Красная звезда».

    Причиной отмены концерта, как уточняет Om1.ru, стал патриотический баннер в поддержку президента РФ Владимира Путина. Его не сняли со сцены перед концертом.

    «Мы стояли [у входа] минут 40, потом нас отправили к центральному входу. Никто не выходил, ничего не объявляли, но и людей в сам комплекс не пускали. Я позвонила на вахту и спросила: «отменили ли концерт?» Там сказали, что отменили», – рассказала «Фонтанке.ру» местная жительница Людмила Середа, пришедшая на концерт.

    Как пишет издание «Подъем», организаторы концерта закрыли баннер черным полотном, но потом руководство комплекса попросило их убрать ткань.

    «Не сошлись. И они просто уехали. Мы только предоставляем площадку», — рассказали в «Красной звезде».

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    Комментарии (60)

    tochilshik
    не фанат но поддерживаю.идиотизм вешать фото обнулившегося где попало.
    Stadilainen
    Лева и Шура - молодцы!
    812
    Молодцы, правильно сделали, уважают своих "фанатов". В противном случае потом пришлось бы годами смотреть на картинки, где эта группа "топит за царя".
    Уже сегодня было бы во всех "вечерних звонах", крупным планом.
    Орги решили прогнуться, или не смогли отказать? Ну вот и пусть раздают собранные с зрителей бабки и платят всем неустойки.
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