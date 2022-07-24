На рок-фестивале в Воронеже отменили выступления «ДДТ» и «Би-2»

Выступление «ДДТ» и «Би-2» без объяснения причин отменили на рок-фестивале «Чернозём» в Воронеже. Ранее они были заявлены хедлайнерами мероприятия, которое пройдет с 19 по 21 августа.



«Другие хедлайнеры фестиваля остаются: это Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО», а недавно присоединилась и группа «Ария», — рассказали организаторы порталу «Вести Воронеж».



Ранее в распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными — документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров. В нем, помимо прочих, значатся «ДДТ» и «Би-2».

