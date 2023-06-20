Маленький мальчик выпал из окна в Московском районе Петербурга

Второй день подряд в Петербурге в больницы привозят детей, который выпали из открытых из-за жары окон.



Трагедия на Смоленской улице произошла накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 20 июня. В полицию сообщили о лежащем у дома 31/21 ребенке. Скорая увезла в больницу мальчика, которому через два месяца будет два года.



В ДГБ № 19 его состояние оценили, как крайне тяжелое и поместили в реанимацию.



По предварительной информации, в квартире на третьем этаже, где живет семья ребенка, в момент падения была только его мать. Она ненадолго отвлеклась, когда мальчик залез на подоконник и упал в приоткрытое окно.

