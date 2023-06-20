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    Маленький мальчик выпал из окна в Московском районе Петербурга

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    Второй день подряд в Петербурге в больницы привозят детей, который выпали из открытых из-за жары окон.

    Трагедия на Смоленской улице произошла накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 20 июня. В полицию сообщили о лежащем у дома 31/21 ребенке. Скорая увезла в больницу мальчика, которому через два месяца будет два года.

    В ДГБ № 19 его состояние оценили, как крайне тяжелое и поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, в квартире на третьем этаже, где живет семья ребенка, в момент падения была только его мать. Она ненадолго отвлеклась, когда мальчик залез на подоконник и упал в приоткрытое окно.

    Днем раньше в Полюстрово из окна третьего этажа упал трехлетний малыш. Он облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел на асфальт.

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