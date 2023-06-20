Иностранец погиб после встречи с каршерингом на Непокоренных. На водителе — десяток штрафов

В ДТП с каршерингом в Калининском районе Петербурга погиб иностранец. Подробности стали известны «Фонтанке» 20 июня.
Как писала «Фонтанка», вчера около 14:50 на проспекте Непокоренных, у дома 13, корпус 7, каршеринговый «Хавейл» (Haval) сбил курьера, ехавшего через дорогу на велосипеде. Велосипедист погиб на месте. По данным «Фонтанки», ему было 20 лет, он гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Петербурге.
Каршерингом управлял 25-летний петербуржец, официально неработающий. С начала года он уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем девять раз — за превышение скорости.