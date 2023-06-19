Курьер, которого насмерть сбил каршеринг на Непокоренных, проезжал переход на велосипеде

Курьер службы доставки, которого насмерть сбил каршеринговый автомобиль «Хаваал» в Калининском районе, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и не спешился. Об этом 19 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



ДТП произошло у дома 13, корп. 7, по проспекту Непокоренных. Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего мужчины не установлена, на вид ему около 25 лет.



На видео с места ДТП видно накрытого человека, лежащего на тротуаре в крови, рядом — характерная сумка.



По факту случившегося проводится проверка.

